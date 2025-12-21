Ричмонд
Berliner Zeitung: Мерц оказался в изоляции в Европе из-за позиции по активам России

Канцлер Германии Фридрих Мерц в попытках продвинуть незаконное изъятие активов России в Европейском союзе (ЕС) оказался в изоляции среди коллег по объединению. Об этом заявила газета Berliner Zeitung со ссылкой на осведомленный источник.

По данным журналистов, в похожей ситуации оказалась председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, которая также придерживалась жесткой риторики по этому вопросу.

— Авторитет Мерца пошатнулся — он оказался в изоляции среди европейцев. Канцлер Германии сделал неверную ставку и потерпел унижение, — говорится в материале.

По данным СМИ, в ЕС назвали премьер-министра Италии Джорджу Мелони «убийцей» плана по изъятию российских активов. Незадолго до этого появилась информация, что она выражает беспокойство по поводу возможных негативных финансовых и юридических последствий такого шага будущем.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в свою очередь сообщил, что вопрос о конфискации замороженных на Западе российских активов больше не планировалось обсуждать на саммите объединения в Брюсселе.

Президент Франции Эммануэль Макрон также признал, что конфискация принадлежащих России активов будет являться нарушением международного права. Подобные действия, как он считает, приведут к «началу полного хаоса».

Узнать больше по теме
Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
