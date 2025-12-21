Из Омска с небольшим опозданием улетели 8 утренних самолетов

С небольшим временным отклонением покинули Омск сегодня, 21 декабря, сразу семь самолетов. Больше всех — практически, на час — нарушили расписание авиалайнеры, вылетевшие в Сочи, в Тобольск и в столицу Казахстана.
О ставших уже традиционными для Омска опозданиях с вылетом сообщает омский аэропорт. Согласно информации, размещенной на онлайн-табло омской авиагавани, небольшими задержками отметились три авиалайнера в Москву: расписание нарушили авиакомпания S7 AIRLINES (задержка 45 минут), «Победа» (25 минут), «Уральские авиалинии» (11 минут) и «Аэрофлот» (11 минут).
Более серьезные, но не критические задержки продемонстрировали: авиакомпания «Северный ветер» — задержка рейса в Санкт-Петербург на 35 минут, авиакомпания «Икар» — задержка рейса в Сочи на 50 минут, авиакомпания Qazaq Air — задержка рейса в Астану на 50 минут и авиакомпания ЮВТ АЭРО — задержка рейса в Тобольск на 50 минут.