Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из Омска с небольшим опозданием улетели 8 утренних самолетов

Больше всех отстали от расписания авиалайнеры, вылетающие в Сочи, в Тобольск и в Астану.

Источник: Комсомольская правда

С небольшим временным отклонением покинули Омск сегодня, 21 декабря, сразу семь самолетов. Больше всех — практически, на час — нарушили расписание авиалайнеры, вылетевшие в Сочи, в Тобольск и в столицу Казахстана.

О ставших уже традиционными для Омска опозданиях с вылетом сообщает омский аэропорт. Согласно информации, размещенной на онлайн-табло омской авиагавани, небольшими задержками отметились три авиалайнера в Москву: расписание нарушили авиакомпания S7 AIRLINES (задержка 45 минут), «Победа» (25 минут), «Уральские авиалинии» (11 минут) и «Аэрофлот» (11 минут).

Более серьезные, но не критические задержки продемонстрировали: авиакомпания «Северный ветер» — задержка рейса в Санкт-Петербург на 35 минут, авиакомпания «Икар» — задержка рейса в Сочи на 50 минут, авиакомпания Qazaq Air — задержка рейса в Астану на 50 минут и авиакомпания ЮВТ АЭРО — задержка рейса в Тобольск на 50 минут.