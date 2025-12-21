Ричмонд
Трагедия на улицах Ташкента: водителя зажало между двумя автобусами

Vaib.uz (Узбекистан. 20 декабря). В субботу, 20 декабря, в Сергелийском районе Ташкента произошёл трагический инцидент с участием общественного транспорта, который унес жизнь одного из водителей.

Источник: Vaib.Uz

По официальной информации «Тошшахартрансхизмат», около 16:56 водитель автобуса Yutong CNG, обслуживающий маршрут № 55, остановился на железнодорожном переезде по улице Хонобод в ожидании проходящего поезда. За ним остановился ещё один автобус той же марки, которым управлял 37-летний водитель с 17-летним стажем работы, проработавший в компании 1 год.

После остановки водитель второго автобуса, не убедившись, что автобус надёжно зафиксирован на ручном тормозе, покинул салон и прошёл перед транспортным средством. В этот момент автобус самопроизвольно начал движение и прижал водителя между двумя автобусами.

В результате полученных травм водитель скончался на месте происшествия. По факту трагедии начато расследование, ведётся проверка обстоятельств произошедшего.