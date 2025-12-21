Трагедия на улицах Ташкента: водителя зажало между двумя автобусами

По официальной информации «Тошшахартрансхизмат», около 16:56 водитель автобуса Yutong CNG, обслуживающий маршрут № 55, остановился на железнодорожном переезде по улице Хонобод в ожидании проходящего поезда. За ним остановился ещё один автобус той же марки, которым управлял 37-летний водитель с 17-летним стажем работы, проработавший в компании 1 год.