Трагедия на улицах Ташкента: водителя зажало между двумя автобусами

По официальной информации «Тошшахартрансхизмат», около 16:56 водитель автобуса Yutong CNG, обслуживающий маршрут № 55, остановился на железнодорожном переезде по улице Хонобод в ожидании проходящего поезда. За ним остановился ещё один автобус той же марки, которым управлял 37-летний водитель с 17-летним стажем работы, проработавший в компании 1 год.
После остановки водитель второго автобуса, не убедившись, что автобус надёжно зафиксирован на ручном тормозе, покинул салон и прошёл перед транспортным средством. В этот момент автобус самопроизвольно начал движение и прижал водителя между двумя автобусами.
В результате полученных травм водитель скончался на месте происшествия. По факту трагедии начато расследование, ведётся проверка обстоятельств произошедшего.