Сомнолог Гаврилова советует сосредоточиться на дыхании, чтобы уснуть

Член Ассоциации сомнологов, врач отделения медицины сна Алена Гаврилова рассказала aif.ru, что нужно делать, если не удается заснуть.
«Считать овец, как правило, никому не помогает. Если долго не удается уснуть, то идеальный вариант — покинуть свою постель до того момента, пока не появится ощущение сонливости. Почему? Потому что, если человек лежит и не может уснуть, он начинает продуцировать негативные эмоции и мысли. То есть сердиться, злиться, страдать, жалеть себя. Происходит активный мыслительный процесс, обдумывание планов. В конечном итоге, если такая ситуация повторяется несколько раз, то есть риск получить хроническую бессонницу», — сказала Гаврилова.
Если не удается заснуть, врач-сомнолог, в частности, рекомендует сосредоточиться на дыхании — вдохе и выдохе, чтобы отключить мысли.
«Есть различные техники, например, можно дышать под счет или дышать с участием диафрагмы, когда активируется парасимпатическая нервная система», — отметила Гаврилова.
Кроме того, можно переключиться на визуализацию, то есть представлять что-то позитивное из своей жизни.
«Или включить аудиокнигу нейтральную, не слишком интересную, и под этот звук заснуть. Кому-то помогают уснуть звуки воды, леса», — подытожила Гаврилова.
Клинический диетолог Раэде Басири ранее сообщил, что строгий контроль питания ухудшает качество сна.