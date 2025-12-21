За ночь 21 декабря над Ростовской областью сбили один беспилотник

В небе над Ростовской областью системами противовоздушной обороны был перехвачен и уничтожен беспилотный летательный аппарат Украины самолетного типа ночью 21 декабря. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.
Согласно официальной информации, всего над территорией России было нейтрализовано три БПЛА. Два из них ликвидированы в воздушном пространстве Волгоградской области. Еще один воздушный дрон сбит над территорией Ростовской области.
