Силы ПВО сбили за ночь 3 украинских БПЛА над российскими регионами

В МО РФ сообщили, что два БПЛА были сбиты над территорией Волгоградской области, еще один — над Ростовской областью.

Дежурные средства противовоздушной обороны в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом в воскресенье сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным военного ведомства, два БПЛА были сбиты над территорией Волгоградской области, еще один — над Ростовской областью.

Ранее также сообщалось об ударах возмездия ВС РФ по военным объектам Украины в Одесской области в круглосуточном режиме. Как отмечалось, в местных социальных сетях фиксируются панические настроения, при этом указывалось, что столь продолжительная, превышающая неделю, серия ударов ранее не наблюдалась.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше