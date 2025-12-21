Силы ПВО сбили за ночь 3 украинских БПЛА над российскими регионами

Дежурные средства противовоздушной обороны в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом в воскресенье сообщили в Министерстве обороны РФ.
По данным военного ведомства, два БПЛА были сбиты над территорией Волгоградской области, еще один — над Ростовской областью.
Ранее также сообщалось об ударах возмездия ВС РФ по военным объектам Украины в Одесской области в круглосуточном режиме. Как отмечалось, в местных социальных сетях фиксируются панические настроения, при этом указывалось, что столь продолжительная, превышающая неделю, серия ударов ранее не наблюдалась.