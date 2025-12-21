Жаркое лето подарило Приморью щедрый урожай — Россельхознадзор

Средняя урожайность ранних зерновых в 2025 году составила 67 ц/га, что на 28 ц больше, чем в 2024 году. Существенный вклад в этот результат внесли благоприятные погодные условия, в частности жаркое лето. Об этом в интервью ИА PrimaMedia рассказал руководитель Приморского межрегионального управления Россельхознадзора Дмитрий Зданович.
«Такого лета в Приморье давно не было. Оно оказалось относительно сухим и, по сравнению с прошлыми годами, более выгодным как для урожая, так и для проведения надзорных мероприятий. В этом году активно использовались квадрокоптеры: засушливая погода и невысокая травяная растительность позволяли хорошо видеть поля, что значительно облегчило работу надзора», — рассказал руководитель ведомства.
Эксперт также пояснил, почему Приморье относится к зоне рискованного земледелия: дело даже не в дождях. Основная сложность в том, что посев начинается очень поздно. Причём сама уборка сопряжена с определённым риском: зима в Приморье может начаться уже в октябре, а может не начаться и в январе.
«Да, могут залить дожди, но это ранняя стадия, и здесь мы уже от этого не защищены. В этом году, слава богу, всё прекрасно», — отметил Дмитрий Зданович.
По данным Минсельхоза Приморского края, урожайность картофеля, сои и кукурузы в 2025 году также выше по сравнению с 2024 годом: картофеля на 22 ц с гектара, кукурузы — на 25 ц с гектара, сои — на 3 ц с гектара.
Хотелось бы отдельно остановиться на урожае сои в этом году, по словам главы ведомства, он наглядно отражает влияние погодных условий. В 2025 году собрано 424,9 тысячи тонн, что вдвое превышает результат 2024 года (203,4 тысячи тонн): рост составил 109%.
