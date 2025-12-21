В Омске, в очередной автоаварии, серьезно пострадал 9-летний мальчик

Вчера, в 21:10 часов, в Госавтоинспекцию поступило сообщение о ДТП, в котором пострадал ребенок. Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции было установлено, что водитель автомобиля «Хонда» — 31-летняя женщина, проезжая по улице Дианова, не уступила дорогу и допустила столкновение с автомобилем «ВАЗ 2107» под управлением 23-летнего мужчины. В результате ДТП серьезно пострадал 9-летний мальчик — пассажир автомобиля «Хонда». Ребенку понадобилась срочная медицинская помощь.