Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске, в очередной автоаварии, серьезно пострадал 9-летний мальчик

Ребенок находился в автомобиле под управлением 31-летней омички, которая спровоцировала ДТП.

Источник: Комсомольская правда

Об очередной аварии, произошедшей 20 декабря в Кировском районе города Омска, сообщили сотрудники Госавтоинспекции. В результате ДТП скорая помощь потребовалась 9-летнему школьнику.

Вчера, в 21:10 часов, в Госавтоинспекцию поступило сообщение о ДТП, в котором пострадал ребенок. Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции было установлено, что водитель автомобиля «Хонда» — 31-летняя женщина, проезжая по улице Дианова, не уступила дорогу и допустила столкновение с автомобилем «ВАЗ 2107» под управлением 23-летнего мужчины. В результате ДТП серьезно пострадал 9-летний мальчик — пассажир автомобиля «Хонда». Ребенку понадобилась срочная медицинская помощь.