Банки начали требовать подтверждение родства для крупных денежных переводов

На фоне участившихся мошеннических атак российские банки при переводе клиентами крупных сумм средств начали запрашивать информацию о степени родства с получателем платежа при переводе крупных сумм. Об этом сообщили журналисты.

Сотрудник банка теперь уточняет, куда планируется потратить деньги.

«При желании перевести большую сумму денег операция блокируется, позже с клиентом связывается сотрудник банка и задает ряд вопросов, среди которых полные данные человека и его родственную связь с клиентом банка», — передает информацию РИА Новости. Помимо этого, сотрудники кредитных организаций уточняют у клиентов предполагаемое назначение переводимых денежных средств.

Ранее российские банки уже ужесточили лимиты на снятие наличных для борьбы с мошенничеством. Об этом сообщила эксперт Экономического факультета (Российский университет дружбы народов) РУДН Ламия Мамедова. По ее словам, стандартный суточный лимит на выдачу наличных по дебетовым картам, как правило, находится в диапазоне от 100 до 300 тысяч рублей, а максимальный месячный объем снятий достигает трех миллионов рублей. Для держателей премиальных карт предусмотрены более высокие пороги. Вместе с тем при возникновении у банка подозрений в отношении проводимых операций он вправе временно ограничить сумму снятия до 50 тысяч рублей на период до 48 часов, передает «Царьград».