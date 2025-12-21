Банки начали требовать подтверждение родства для крупных денежных переводов

Ранее российские банки уже ужесточили лимиты на снятие наличных для борьбы с мошенничеством. Об этом сообщила эксперт Экономического факультета (Российский университет дружбы народов) РУДН Ламия Мамедова. По ее словам, стандартный суточный лимит на выдачу наличных по дебетовым картам, как правило, находится в диапазоне от 100 до 300 тысяч рублей, а максимальный месячный объем снятий достигает трех миллионов рублей. Для держателей премиальных карт предусмотрены более высокие пороги. Вместе с тем при возникновении у банка подозрений в отношении проводимых операций он вправе временно ограничить сумму снятия до 50 тысяч рублей на период до 48 часов, передает «Царьград».