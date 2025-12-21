Банки начали требовать подтверждение родства для крупных денежных переводов

Сотрудник банка теперь уточняет, куда планируется потратить деньги.
На фоне участившихся мошеннических атак российские банки при переводе клиентами крупных сумм средств начали запрашивать информацию о степени родства с получателем платежа при переводе крупных сумм. Об этом сообщили журналисты.
«При желании перевести большую сумму денег операция блокируется, позже с клиентом связывается сотрудник банка и задает ряд вопросов, среди которых полные данные человека и его родственную связь с клиентом банка», — передает информацию РИА Новости. Помимо этого, сотрудники кредитных организаций уточняют у клиентов предполагаемое назначение переводимых денежных средств.
Ранее российские банки уже ужесточили лимиты на снятие наличных для борьбы с мошенничеством. Об этом сообщила эксперт Экономического факультета (Российский университет дружбы народов) РУДН Ламия Мамедова. По ее словам, стандартный суточный лимит на выдачу наличных по дебетовым картам, как правило, находится в диапазоне от 100 до 300 тысяч рублей, а максимальный месячный объем снятий достигает трех миллионов рублей. Для держателей премиальных карт предусмотрены более высокие пороги. Вместе с тем при возникновении у банка подозрений в отношении проводимых операций он вправе временно ограничить сумму снятия до 50 тысяч рублей на период до 48 часов, передает «Царьград».