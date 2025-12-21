Над Чертковским районом Ростовской области сбили беспилотник

Над Чертковским районом Ростовской области в ночь на 21 декабря силами ПВО уничтожен беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
Согласно информации Минобороны России, в течение ночи дежурными средствами ПВО было перехвачено и уничтожено три украинских беспилотных аппарата самолетного типа. Два из них — над территорией Волгоградской области, один — над Ростовской областью.
Предварительные данные свидетельствуют, что в результате инцидента в Чертковском районе никто из людей не пострадал. Разрушений на земле не зафиксировано. Информация о возможных последствиях уточняется.
