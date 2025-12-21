«Не знаем, сколько времени у него осталось»: сын рассказал о состоянии здоровья генерала Ратко Младича

Здоровье отбывающего пожизненное заключение в гаагской тюрьме бывшего командующего армией боснийских сербов Ратко Младича стремительно ухудшается и приближается к критическому. Об этом в комментарии РИА Новости заявил его сын, Дарко Младич.
Он подчеркнул, что отец стремительно слабеет и уже более полутора лет фактически прикован к постели. К прежним хроническим заболеваниям добавились осложнения, вызванные длительной неподвижностью. Сын генерала отметил, что сейчас Младич настолько ослаб, что существует высокий риск печального исхода.
«Он все слабее и слабее. Сейчас он настолько слаб, что велик риск услышать наихудшие вести, но с Божьей помощью он своей волей продолжает жить. Надеемся, что его все-таки пустят для лечения, в противном случае, не знаем, сколько времени у него осталось», — сказал Дарко.
Для осуждённого дважды в неделю проводят сеансы физиотерапии продолжительностью всего 15 минут, чего, по мнению семьи, недостаточно. Из-за отсутствия должного ухода у генерала уже появились пролежни.
Напомним, генерала арестовали в 2011 году. Тогда его обвинили в нарушении законов и обычаев войны, геноциде и других преступлениях против человечества, совершенных в 1992—1995 годах в Боснии и Герцеговине. В ноябре 2017 года Гаагский трибунал признал его виновным в геноциде и приговорил его к пожизненному заключению.