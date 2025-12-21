Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Не знаем, сколько времени у него осталось»: сын рассказал о состоянии здоровья генерала Ратко Младича

Сын Младича рассказал о критическом ухудшении здоровья осуждённого генерала.

Здоровье отбывающего пожизненное заключение в гаагской тюрьме бывшего командующего армией боснийских сербов Ратко Младича стремительно ухудшается и приближается к критическому. Об этом в комментарии РИА Новости заявил его сын, Дарко Младич.

Он подчеркнул, что отец стремительно слабеет и уже более полутора лет фактически прикован к постели. К прежним хроническим заболеваниям добавились осложнения, вызванные длительной неподвижностью. Сын генерала отметил, что сейчас Младич настолько ослаб, что существует высокий риск печального исхода.

«Он все слабее и слабее. Сейчас он настолько слаб, что велик риск услышать наихудшие вести, но с Божьей помощью он своей волей продолжает жить. Надеемся, что его все-таки пустят для лечения, в противном случае, не знаем, сколько времени у него осталось», — сказал Дарко.

Для осуждённого дважды в неделю проводят сеансы физиотерапии продолжительностью всего 15 минут, чего, по мнению семьи, недостаточно. Из-за отсутствия должного ухода у генерала уже появились пролежни.

Напомним, генерала арестовали в 2011 году. Тогда его обвинили в нарушении законов и обычаев войны, геноциде и других преступлениях против человечества, совершенных в 1992—1995 годах в Боснии и Герцеговине. В ноябре 2017 года Гаагский трибунал признал его виновным в геноциде и приговорил его к пожизненному заключению.