В российском регионе внезапно закрыли продажи билетов на концерт Долиной: что произошло

Напомним, Верховный суд России признал Лурье законной владелицей апартаментов в престижном районе Хамовники, которые она приобрела у Долиной за 112 миллионов рублей. Этим решением были отменены все предыдущие постановления нижестоящих судов. В рамках рассмотрения дела о мошенничестве с недвижимостью Долиной суд принял во внимание заключение судебно-психиатрической экспертизы.