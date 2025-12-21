В российском регионе внезапно закрыли продажи билетов на концерт Долиной: что произошло

Концерт народной артистки России Ларисы Долиной в Туле, запланированный на 4 января, не состоится. О причинах отмены рассказал директор компании-организатора Владислав Серенко в беседе с РИА Новости.
Руководитель объяснил закрытие продаж билетов «нездоровым ажиотажем вокруг имени артистки». Мероприятие под названием «Юбилейный концерт в кругу друзей» должно было пройти во Дворце культуры «Туламашзавод».
«Концерт отменён в связи с нездоровым ажиотажем вокруг имени артистки», — сказал директор.
Прежде организаторы столкнулись со сложностями в реализации билетов: оставались непроданными 344 билета из 724. В минувшую субботу все билетные агрегаторы закрыли продажи на концерт.
Напомним, Верховный суд России признал Лурье законной владелицей апартаментов в престижном районе Хамовники, которые она приобрела у Долиной за 112 миллионов рублей. Этим решением были отменены все предыдущие постановления нижестоящих судов. В рамках рассмотрения дела о мошенничестве с недвижимостью Долиной суд принял во внимание заключение судебно-психиатрической экспертизы.