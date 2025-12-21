Отмены и задержки рейсов: обстановка в аэропортах России 21 декабря 2025

Над аэропортом Волгограда закрыли небо ночью 21 декабря.
Ночью 21 декабря 2025 года обстановка в российских аэропортах оставалась спокойной. Однако в некоторых городах путешественники столкнулись с рядом отмен и задержек рейсов, а в Волгограде временно пришлось приостановить работу воздушной гавани. Об обстановке в аэропортах России на утро 21 декабря — в материале URA.RU.
В каких аэропортах ввели ограничения 21 декабря.
Минувшей ночью небо закрыли над аэропортом Волгограда. В 3:02 мск в аэропорту ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Аэропорты Москвы.
Судя по онлайн-табло, минувшей ночью в Шереметьево задержали вылеты в Краснодар, Магас, Ставрополь, Владикавказ и Новый Уренгой. Позже назначенного времени прибыли самолеты из Оша, Краснодара, Мурманска, Чебоксар, Минеральных Вод, Самары, Махачкалы, Калининграда, Кирова, Волгограда, Новосибирска, Красноярска, Сочи, Иркутска, Хургады и Сургута.
Во Внуково ночью 21 декабря отменили один рейс — в Дубай. Задержаны вылеты в Стамбул, Душанбе, Ош и Дубай. С опозданием прибыли рейсы из Душанбе, Вологды, Дубая, Сан-Бернардино, Сургута, Сыктывкара, Стамбула, Тбилиси, Хургады, Кутаиси, Самарканда и Перми.
В Домодедово минувшей ночью отменили два рейса — в Куляб и Пхукет. Задержаны вылеты в Хамбантоту, Ереван, Хургаду, Махачкалу, Калининград, Бишкек, Ургенч, Шардж и Екатеринбург. Позже назначенного времени прибыли самолеты из Хамбантоты, Шарджа, Баку, Шарм-эль-Шейха, Эль-Кувейта, Грозного и Самарканда.
Аэропорт Санкт-Петербурга.
Ночью 21 декабря в Пулково отменили вылеты в Худжанд и Москву. Задержаны рейсы в Бангкок, Сочи, Владикавказ и Хабаровск. Позже назначенного времени прибыли самолеты из Бишкека, Шарм-эль-Шейха, Баку, Екатеринбурга, Дубая, Уфы, Тбилиси, Душанбе, Худжанда, Стамбула, Перми, Омска, Нижневартовска, Сургута и Тюмени.
Аэропорт Сочи.
Судя по онлайн-табло, в аэропорту Сочи ночью 21 декабря задержали вылеты в Москву, Самару, Уфу, Санкт-Петербург и Екатеринбург. В остальном аэропорт работал в штатном режиме.
Аэропорт Екатеринбурга.
В Кольцово ночью 21 декабря задержали вылеты в Пхукет, Томск, Калининград, Сочи, Санкт-Петербург и Москву. Позже назначенного времени прибыли самолеты из Пхукета, Краснодара, Шарм-эль-Шейха, Сыктывкара, Оша, Шарджа, Москвы, Дубая, Антальи, Сочи и Бишкека.