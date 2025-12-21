Отмены и задержки рейсов: обстановка в аэропортах России 21 декабря 2025

Ночью 21 декабря 2025 года обстановка в российских аэропортах оставалась спокойной. Однако в некоторых городах путешественники столкнулись с рядом отмен и задержек рейсов, а в Волгограде временно пришлось приостановить работу воздушной гавани. Об обстановке в аэропортах России на утро 21 декабря — в материале URA.RU.