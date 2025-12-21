Гастроэнтеролог уточнил, сколько оливье безопасно съесть за новогоднюю ночь

«Рекомендуемая порция за один прием — 150−200 граммов, это примерно 4−5 столовых ложек», — цитирует ТАСС врача. По его словам, такой объем салата позволяет получить удовольствие от вкуса, но не перегрузить организм. При этом он уточнил, что порцию можно увеличить, если есть медленно и вместе с другой едой. Однако максимум за новогоднюю ночь можно позволить себе до 300 граммов главного новогоднего блюда. При этом, если вы едите только оливье и селедку под-шубой, то порцию стоит уменьшить.