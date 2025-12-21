Слабая магнитная буря накроет Омск 23 декабря

На Омскую область в ближайшее время обрушится магнитная буря. Согласно информации Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, геомагнитная активность начнется 23 декабря с самого утра и продлится практически весь световой день. Напомним, что магнитные бури — даже слабые — могут негативно отразиться на состоянии метеозависимых омичей. У них возможны головные боли и обострение хронических заболеваний. В дни солнечной активности врачи рекомендуют воздержаться от стресса и физических нагрузок, а также пить больше воды и меньше спиртного.