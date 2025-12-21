Ричмонд
Слабая магнитная буря накроет Омск 23 декабря

Солнечная активность, способная вызвать головные боли у метеозависимых жителей региона, будет продолжаться весь световой день.

Источник: Комсомольская правда

Новогоднее настроение омичам подпортит магнитная буря. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, солнечная активность настигнет жителей Омска в ближайший вторник, 23 декабря.

Фото: лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ xras.ru.

На Омскую область в ближайшее время обрушится магнитная буря. Согласно информации Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, геомагнитная активность начнется 23 декабря с самого утра и продлится практически весь световой день. Напомним, что магнитные бури — даже слабые — могут негативно отразиться на состоянии метеозависимых омичей. У них возможны головные боли и обострение хронических заболеваний. В дни солнечной активности врачи рекомендуют воздержаться от стресса и физических нагрузок, а также пить больше воды и меньше спиртного.