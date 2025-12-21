Вооруженные силы (ВС) России прошедшей ночью нанесли серию ударов по военным целям в Одесской области. Об этом в воскресенье, 21 декабря, сообщили украинские СМИ.
По данным журналистов, среди прочего был уничтожен мост в селе Маяки, через который проходила значительная часть топливной логистики Вооруженных сил Украины.
— Армия России продолжает разрушать стратегически важный мост через Днестр, — передает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Министерство обороны России на момент публикации материала не комментировало эту информацию.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что национальная армия наступает по всем направлениям в зоне специальной военной операции, продвигаясь вглубь позиций армии Украины с ускоренными темпами.
Солдаты российской армии сумели прорвать оборону украинских военнослужащих и заняли позиции в селах Выемка и Ивано-Дарьевка, после чего вошли в южную часть Северска — важного города Донецкой Народной Республики.
Воздушно-космические силы России ранее нанесли удар с помощью ФАБ-500 по пункту временного размещения Вооруженных сил Украины в городе Родинское в Донбассе.