Жительница Ростовской области передала свой автомобиль бойцам СВО

На Запорожское направление бойцам СВО из Таганрога передали гуманитарную помощь.

Источник: Комсомольская правда

Автомобиль «Лада-2105» от жительницы Ростовской области пополнил автопарк одного из подразделений специальной военной операции. Об этом сообщила глава Таганрога Светлана Камбулова.

Транспортное средство было доставлено военнослужащим в ходе гуманитарной миссии. В начале декабря представители ветеранской организации «Союз десантников Таганрога» и волонтеры движения «Никто, кроме нас!» совершили 208-ю поездку на Запорожское направление.

Ключи от автомобиля, безвозмездно переданного жительницей поселка Матвеев-Курган Надеждой, вручили бойцам отряда БПЛА-разведки.

Кроме машины, волонтеры доставили военнослужащим посылки от родных, а также письма и рисунки от учеников таганрогских школ № 9 и № 23.

