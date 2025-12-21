Жительница Ростовской области передала свой автомобиль бойцам СВО

Автомобиль «Лада-2105» от жительницы Ростовской области пополнил автопарк одного из подразделений специальной военной операции. Об этом сообщила глава Таганрога Светлана Камбулова.
Транспортное средство было доставлено военнослужащим в ходе гуманитарной миссии. В начале декабря представители ветеранской организации «Союз десантников Таганрога» и волонтеры движения «Никто, кроме нас!» совершили 208-ю поездку на Запорожское направление.
Ключи от автомобиля, безвозмездно переданного жительницей поселка Матвеев-Курган Надеждой, вручили бойцам отряда БПЛА-разведки.
Кроме машины, волонтеры доставили военнослужащим посылки от родных, а также письма и рисунки от учеников таганрогских школ № 9 и № 23.
