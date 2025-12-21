В Курской области полностью восстановлено электроснабжение после атаки ВСУ

Электроснабжение в Курском районе Курской области полностью восстановлено после атаки украинского беспилотника по объекту энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
По его словам, подача электроэнергии была возобновлена в полном объеме. Глава региона поблагодарил сотрудников энергетических служб за оперативную работу.
Ранее сообщалось, что в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины по объекту энергетической инфраструктуры в Курском районе без электроснабжения остались около 5 тыс. человек. Информация об этом также была опубликована губернатором в его Telegram-канале.