Росавиация сообщила о снятии ограничений на полёты в аэропорту Волгограда

«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полётов», — уточнили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Курском районе Курской области восстановили электроснабжение после атаки беспилотника. О нарушении подачи электроэнергии сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. По его словам, авария затронула часть населённых пунктов района. Восстановительные работы завершили в кратчайшие сроки, после чего подачу электричества вернули в полном объёме. Глава региона поблагодарил энергетиков за оперативные действия и слаженную работу.
