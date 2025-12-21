Росавиация сообщила о снятии ограничений на полёты в аэропорту Волгограда

Ранее сообщалось, что в Курском районе Курской области восстановили электроснабжение после атаки беспилотника. О нарушении подачи электроэнергии сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. По его словам, авария затронула часть населённых пунктов района. Восстановительные работы завершили в кратчайшие сроки, после чего подачу электричества вернули в полном объёме. Глава региона поблагодарил энергетиков за оперативные действия и слаженную работу.