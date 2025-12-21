От кометы 3I/ATLAS до новых объектов, приближающихся к Земле: вспоминаем 25 главных событий уходящего года

Комета C/2025 A6 (Lemmon) появилась на небе лишь в IV тысячелетии.
Межзвездная комета 3I/ATLAS 19 декабря прошла через перигей своего сближения с Землей. В ходе анализа ее орбиты и физических характеристик ученые отвергли наиболее смелые предположения, однако вопрос о происхождении этого объекта остается открытым. На необычный аспект наблюдений указал исследователь Эндрю Коллинз: по его данным, во время подлета у кометы регистрировались загадочные пульсации, которые он охарактеризовал как «сердцебиение». Какие еще космические тела сблизились с Землей в 2025 году и какие астероиды только предстоит увидеть в 2026 году — в материале URA.RU.
Кометы, которые пролетали рядом с нашей планетой в 2025 году.
Комета C/2025 K1 (ATLAS).
В конце сентября — начале октября 2025 года астрономы наблюдали в космосе комету C/2025 K1 (ATLAS). К моменту прохождения перигелия, намеченного на 8 октября, ее ожидаемая видимая звездная величина составляла около 5,2. Наиболее близкое сближение астероида с Землей произошло 24 ноября. Яркость кометы тогда оценивалась примерно в 9,7 звездной величины. Объект был доступен для наблюдений как в Северном, так и в Южном полушарии.
Комета дважды прошла сравнительно недалеко от Земли. Первое сближение ожидалось 13 августа на расстоянии около 0,58 астрономической единицы. В этот период ее яркость была порядка 13-й звездной величины, что делало ее доступной лишь для наблюдений в крупные телескопы и преимущественно из Южного полушария. Второе, более близкое прохождение, прогнозировалось на 24 ноября на дистанции около 0,40 астрономической единицы.
По расчетам, незадолго до перигелия в начале октября комета заметно увеличилась в яркости и достигла видимой звездной величины порядка 5,2. В таком случае ее можно было рассмотреть в бинокль. В период максимальной яркости наблюдатели в северных широтах могли видеть комету в утренние часы, тогда как в южных широтах она была доступна к наблюдению как утром, так и вечером. При этом специалисты подчеркивали, что из-за очень близкого прохождения у Солнца дальнейшая эволюция кометы остается неопределенной.
Комета C/2025 K1 (ATLAS) была обнаружена 25 мая 2025 года на территории Чили. По предварительным данным, она относится к числу динамически новых комет, то есть впервые приближается к Солнцу.
Астрономы не исключали, что объект мог не пережить прохождение перигелия: диаметр его ядра оценивался менее чем в один километр, а минимальное расстояние до Солнца составляло примерно 0,33 астрономической единицы, то есть ближе орбиты Меркурия.
Комета C/2025 A6 (Lemmon).
С конца октября по начало ноября астрономы могли наблюдать комету C/2025 A6 (Lemmon). Ее сближение с Солнцем (перигелий) произошел 8 ноября. При этом расчетная видимая звездная величина объекта составила порядка восьми. На минимальном расстояние от Земли комета прошла 21 октября — примерно 0,6 астрономической единицы. Объект можно было увидеть по вечерам в Северном полушарии.
По оценкам астрономов, в октябре и ноябре яркость кометы достигла порядка восьмой звездной величины, что позволило рассмотреть ее в любительский бинокль. Не исключалось, что объект мог быть заметно ярче — до примерно третьей звездной величины. Это связано с тем, что кометы подобного типа нередко существенно увеличивают свою яркость при приближении к перигелию.
Комета C/2025 A6 (Lemmon) относится к категории динамически старых комет, то есть уже многократно проходила вблизи Солнца в прошлом. Объект был обнаружен 3 января в обсерватории Маунт-Леммон (штат Аризона, США). Первоначально небесному телу присвоили временное обозначение CCNG6P2. Спустя примерно полтора месяца последовали дополнительные наблюдения, подтвердившие кометную природу объекта. После этого он был официально классифицирован как комета и получил обозначение C/2025 A6 (Lemmon).
Комета Lemmon совершает полный оборот вокруг Солнца приблизительно за 1 350 лет. По расчетам астрономов, ее предыдущее прохождение через внутренние области Солнечной системы произошло в VII веке, в эпоху раннего Средневековья. Ожидалось, что в следующий раз она станет заметна с Земли только в IV тысячелетии.
Комета 210P/Кристенсена.
В конце ноября ожидался благоприятный период для наблюдений кометы 210P/Кристенсена. Согласно расчетам, перигелий ее орбиты пришелся на 22 ноября, когда ожидаемая видимая звездная величина составила около 8,3. Наименьшее сближение с Землей произошло 8 ноября — яркость кометы оценивалась примерно в 8,1 звездной величины. Наиболее благоприятные условия для наблюдения объекта складывались в районах Северного полушария.
К концу ноября 210P/Кристенсена достигла яркости, достаточной для наблюдения в бинокль. Наиболее благоприятные условия для ее поиска сложились в предрассветные часы: объект располагался низко над восточным горизонтом. Астрономы рекомендовали приступать к наблюдениям сразу после наступления астрономической ночи. До этого периода комета оставалась слишком слабой по блеску и находилась на небе в непосредственной близости от Солнца, что затруднило бы ее обнаружение.
Комета 210P/Кристенсена относится к семейству юпитерианских периодических комет. Ее обнаружил 26 мая 2003 года американский астроном Эрик Кристенсен при обработке изображений, полученных в рамках астрономического обзора Catalina Sky Survey.
Период обращения кометы вокруг Солнца составляет примерно 5,7 года. Диаметр ее ядра оценивается примерно в 1,7 километра.
Комета 3I/ATLAS.
В конце ноября — декабре проходит благоприятный период для наблюдений межзвездной кометы 3I/ATLAS (C/2025 N1 ATLAS). Расчеты показывали, что момент прохождения перигелия пришелся на 29 октября — предполагаемая звездная величина составила около 12. На минимальное расстояние от Земли комета приблизилась 19 декабря. Объект был доступен для наблюдений как в северном, так и в южном полушариях.
3I/ATLAS ожидалась на небе в качестве крайне редкого гостя с конца ноября 2025 года. Согласно наиболее благоприятным прогнозам, ее яркость могла возрасти до восьмой звездной величины, что сделало бы объект доступным для наблюдений в небольшие любительские телескопы, а при хороших условиях — и в бинокли, в утренние часы как в Северном, так и в Южном полушарии.
Более консервативные и, по мнению специалистов, вероятные оценки указывали на максимальную яркость в районе 12-й звездной величины. В этом случае для визуального обнаружения кометы потребовался бы телескоп с апертурой не менее 200 миллиметров и очень темное небо. Вблизи перигелия наблюдения были невозможны: в этот период Земля и комета находились по разные стороны от Солнца, и объект был скрыт в его сиянии.
Комета 3I/ATLAS была обнаружена 1 июля на территории Чили в ходе обзорных наблюдений проекта ATLAS, проводимых в обсерватории Рио-Уртадо. Это третий подтвержденный межзвездный объект после 1I/ʻОумуамуа (обнаружен в 2017 году) и 2I/Борисова (2019 год).
Ядро кометы окутано яркой отражающей пылевой комой, что осложняет точное определение его размеров. По текущим оценкам, диаметр ядра может достигать примерно 24 километра, что значительно превышает размеры 1I/ʻОумуамуа (порядка 100−1 000 метров) и 2I/Борисова (около 975 метров).
Какие космические объекты пролетят близко к Земле в 2026 году.
Комета C/2024 E1 (Вежчоса).
Комета C/2024 E1 (Вежчоса) ожидается в околоземном пространстве с ноября 2025 года по февраль 2026 года. Согласно расчетам астрономов, прохождение перигелия произойдет 20 января следующего года — ожидаемая видимая звездная величина составит около 5,2. Наибольшее сближение объекта с Землей намечено на 17 февраля, при этом расчетная звездная величина будет порядка 6,2.
Условия видимости кометы будут различаться для разных полушарий. В Северном полушарии наблюдения будут наиболее благоприятны до прохождения перигелия. При этом в Южном полушарии — после прохождения перигелия.
Ожидалось, что осенью 2025 года комета C/2024 E1 будет доступной для наблюдений в Северном полушарии с помощью небольших любительских телескопов и биноклей. По мере ее движения к перигелию видимое положение кометы смещалось все ближе к Солнцу, из ‑за чего условия для наблюдений заметно ухудшались. После прохождения перигелия наилучшие условия для наблюдения объекта будут складываться уже в Южном полушарии. По прогнозам, в этот период комета также должна быть доступна для наблюдений в бинокль.
C/2024 E1 (Вежчоса) была открыта 3 марта 2024 года польским астрономом Качпером Вежчосом. Объект был выявлен на снимках, полученных в рамках обзорной программы Mount Lemmon Survey. Орбитальный период кометы на данный момент еще не установлен.
Комета 24P/Шомасса.
В середине января следующего года объект 24P/Шомасса выйдет на наилучшие условия для наблюдений. Перигелий ее орбиты ожидается 8 января, при расчетной звездной величине около 9,9. Минимальное сближение с Землей произойдет 4 января — ожидаемая яркость кометы в этот момент также оценивается примерно в 9,9 звездной величины. Объект будет доступен для наблюдений как в Северном, так и в Южном полушарии.
Максимальной видимой яркости комета Шомасса должна достичь в начале 2026 года и, по предварительным оценкам, может быть доступна для наблюдений в любительские бинокли. Особый интерес она представляет для астрофотографов: с 8 по 11 ноября 2025 года комета прошла в непосредственной близости от яркого рассеянного звездного скопления Ясли (M44), что создало благоприятные условия для эффектных фотоснимков.
24P/Шомасса относится к классу периодических комет. Ее обнаружил французский астроном Александр Шомасс 1 декабря 1911 года в обсерватории Ниццы (Франция). Орбитальный период кометы составляет около 8,18 года, а диаметр ее ядра оценивается приблизительно в 2,6 километров.
Комета 10P/Темпеля 2.
С начала июля и до конца августа 2026 года ожидается период видимости кометы 10P/Темпеля 2. Согласно расчетам астрономов, дата прохождения ей перигелия — 2 августа. В этот момент ее расчетная видимая звездная величина составит около восьми. Наибольшее сближение объекта с Землей произойдет 3 августа — ожидаемая звездная величина также будет порядка восьми. Комета будет доступна для наблюдений как в Северном, так и в Южном полушарии.
С первых чисел июля 2026 года 10P/Темпеля 2 будет появляться на вечернем небе вскоре после захода Солнца. Наиболее высоко над горизонтом объект будет подниматься в южных широтах. Указанная выше яркость кометы сделает ее доступной для наблюдений в любительский бинокль или небольшой телескоп.
10P/Темпеля 2 была обнаружена астрономом Вильгельмом Темпелем 4 июля 1873 года. Она относится к числу периодических комет семейства Юпитера. Период обращения вокруг Солнца составляет 1 960 суток (примерно 5,37 года). Расстояние до Солнца в перигелии достигает 1,42 астрономической единицы, в афелии — около 4,71 астрономической единицы.
Как подготовиться к наблюдениям за кометами.
Для комфортных и результативных наблюдений за кометами важно заранее учесть несколько ключевых условий. Среди них:
Место наблюдения: оптимально выезжать за пределы населенных пунктов, где уровень светового загрязнения минимален. Наиболее благоприятными считаются открытые горные районы и степные пространства;Оптическое оборудование: для первых наблюдений достаточно бинокля с увеличением 7x или 10x, который позволит различить основные детали. Более опытным любителям астрономии рекомендуется использовать телескопы с апертурой не менее 80 миллиметров;Выбор времени: наилучшие результаты обычно достигаются в предрассветные часы или сразу после захода Солнца. Точные периоды максимальной видимости кометы удобнее всего уточнять по астрономическим календарям;Программы и мобильные приложения: бесплатные сервисы, такие как Star Walk, Stellarium и SkySafari, помогают оперативно определять расположение кометы на небосводе и планировать наблюдения;Астрофотосъемка: для фотографирования комет потребуется камера, поддерживающая длительные выдержки, а также устойчивый штатив для фиксации изображения.