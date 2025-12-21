Ричмонд
В Башкирии помогли почувствовавшему себя плохо в горах жителю Ижевска

Спасатели помогли медикам добраться до места вызова.

Источник: Комсомольская правда

В Белорецком районе Башкирии спасатели помогли медикам добраться до приюта «Айгир», чтобы те оказали помощь жителю Ижевска.

По предоставленным данным, мужчина приехал в приют на отдых и почувствовал себя плохо. Подъездных путей к месту вызова не оказалось, тогда и понадобилась помощь спасателей, которые доставили фельдшера.

Медпомощь пациенту оказали на месте, от госпитализации он отказался.

