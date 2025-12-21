Пермский зоопарк собрал все мемы про животных на интерактивной карте 2ГИС

Пермский зоопарк собрал все мемы про животных. Местные шутники превратили его страницу на картах 2ГИС в коллекцию интернет-мемов про животных. Так, амурский тигр Пермского зоопарка превратился в оранжево-черный рулет, а африканского ежа сравнили с расческой.