Пермский зоопарк собрал все мемы про животных на интерактивной карте 2ГИС

Амурский тигр в сервисе 2ГИС превратился в оранжево-черный рулет.
Пермский зоопарк собрал все мемы про животных. Местные шутники превратили его страницу на картах 2ГИС в коллекцию интернет-мемов про животных. Так, амурский тигр Пермского зоопарка превратился в оранжево-черный рулет, а африканского ежа сравнили с расческой.
В числе мемов — лиса, доведенная до нервного срыва Ежа сравнили с расческой Амурский тигр — превратился в оранжево-черный рулет.