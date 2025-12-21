Ричмонд
Пермский зоопарк собрал все мемы про животных на интерактивной карте 2ГИС

«Вместо реальных фотографий пользователи загружают юмористические изображения, сравнивая обитателей зоосада с бытовыми предметами и героями шуток. Амурский тигр превратился в оранжево-черный рулет, ежа сравнили с расческой. Также “жертвами” шутников стали лиса, лев, волк и другие животные», — следует из сервиса 2ГИС.

Ранее Пермский зоопарк рассказал о питании обитателей и тщательно продуманном рационе животных. В учреждении подчеркивали, что меню обитателей сбалансировано, для носух, медведицы Пармы, орангутанов и других животных подбирают отдельные рационы.

В числе мемов — лиса, доведенная до нервного срыва Ежа сравнили с расческой Амурский тигр — превратился в оранжево-черный рулет.