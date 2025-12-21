Диетолог назвала неожиданный для россиян вариант завтрака

Разаренова отметила, что суп помогает восполнить потерю жидкости за ночь, которая может достигать до полулитра. В качестве оптимального завтрака она назвала легкий бульон или овощной суп с источником белка — курицей, рыбой, тофу или бобовыми, с небольшим количеством круп и овощей. При этом наваристые мясные, жирные, острые супы, а также блюда со сливками и зажаркой, по ее словам, для утра не подходят, так как требуют активной выработки ферментов и могут вызывать изжогу, тошноту и тяжесть, особенно у людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.