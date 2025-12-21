Диетолог назвала неожиданный для россиян вариант завтрака

По словам врача, на завтрак стоит выбирать легкие супы.
Легкий суп может быть идеальным вариантом для завтрака, особенно в осенне-зимний период. Об этом рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог, терапевт Александра Разаренова. По ее словам, такая привычка характерна для жителей Японии, Кореи, Китая и ряда регионов Франции, где утро начинают с тарелки теплого супа.
«Суп на завтрак — это хорошая идея, особенно в осенне-зимний период. Утром наш желудочно-кишечный тракт только просыпается, ночью он отдыхает, снижается секреция желудочного сока, желчи, ферментов поджелудочной железы, замедляется моторика кишечника, и теплое жидкое блюдо — первое из самых мягких способов включить пищеварение», — объяснила гастроэнтеролог в интервью радио «Спутник». Она добавила, что теплая жидкость стимулирует выделение желудочного сока и желчи, улучшает моторику кишечника и облегчает последующие приемы пищи.
Разаренова отметила, что суп помогает восполнить потерю жидкости за ночь, которая может достигать до полулитра. В качестве оптимального завтрака она назвала легкий бульон или овощной суп с источником белка — курицей, рыбой, тофу или бобовыми, с небольшим количеством круп и овощей. При этом наваристые мясные, жирные, острые супы, а также блюда со сливками и зажаркой, по ее словам, для утра не подходят, так как требуют активной выработки ферментов и могут вызывать изжогу, тошноту и тяжесть, особенно у людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.