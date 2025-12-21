Ричмонд
Электроснабжение восстановлено в Курском районе после удара дрона

Электроснабжение в Курском районе полностью восстановлено после атаки украинского беспилотного летательного аппарата на объект энергетической инфраструктуры.

Электроснабжение в Курском районе полностью восстановлено после атаки украинского беспилотного летательного аппарата на объект энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в своём Telegram-канале.

Он поблагодарил энергетиков за оперативную и слаженную работу по ликвидации последствий инцидента.

Сообщалось, что беспилотник повредил энергообъект, и специалисты приступили к восстановлению подачи электричества.

Ранее сообщалось, что за ночь над регионами РФ уничтожены три беспилотника ВСУ.

