Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове автомобиль сбил подростка на пешеходном переходе

Сбитого на пешеходном переходе ростовчанина госпитализировали.

Источник: Комсомольская правда

Дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего произошло в Ростове на улице Таганрогской. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области.

По данным ведомства, инцидент случился 20 декабря около 22:40. На улице Таганрогской, возле дома № 132/5, 31-летний водитель совершил наезд на 16-летнего пешехода. Подросток переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу, двигаясь справа налево.

В результате наезда несовершеннолетний получил травмы. После происшествия его доставили в медицинское учреждение.

В настоящее время сотрудники полиции занимаются установлением всех обстоятельств случившегося.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.