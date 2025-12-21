В Ростове автомобиль сбил подростка на пешеходном переходе

Дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего произошло в Ростове на улице Таганрогской. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области.
По данным ведомства, инцидент случился 20 декабря около 22:40. На улице Таганрогской, возле дома № 132/5, 31-летний водитель совершил наезд на 16-летнего пешехода. Подросток переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу, двигаясь справа налево.
В результате наезда несовершеннолетний получил травмы. После происшествия его доставили в медицинское учреждение.
В настоящее время сотрудники полиции занимаются установлением всех обстоятельств случившегося.
