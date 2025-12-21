Названа адекватная стоимость красной икры в России

Зверев уточнил, как именно формируется итоговая стоимость продукта для покупателей. «Отпускная цена лососевой икры у рыбаков сейчас в среднем составляет от 5,5 до 7 тысяч рублей за килограмм, в зависимости от вида рыбы. Плюс фасовка, транспортные расходы и минимум процентов 20 в цене розница себе берет», — сказал глава ВАРПЭ в интервью РИА Новости. По данным Росстата, в ноябре средняя цена красной икры в рознице по стране достигла 9 365 рублей за килограмм, что близко к минимальным значениям с декабря 2024 года.