Названа адекватная стоимость красной икры в России

По словам Зверева, в конечную стоимость закладывают фасовку, транспортные расходы и наценку.
Отпускная цена лососевой икры у российских рыбаков сейчас составляет от 5,5 до 7 тысяч рублей за килограмм. На полке в магазине стоимость повышается за счет фасовки, доставки и розничной наценки. Об этом сообщил президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.
Зверев уточнил, как именно формируется итоговая стоимость продукта для покупателей. «Отпускная цена лососевой икры у рыбаков сейчас в среднем составляет от 5,5 до 7 тысяч рублей за килограмм, в зависимости от вида рыбы. Плюс фасовка, транспортные расходы и минимум процентов 20 в цене розница себе берет», — сказал глава ВАРПЭ в интервью РИА Новости. По данным Росстата, в ноябре средняя цена красной икры в рознице по стране достигла 9 365 рублей за килограмм, что близко к минимальным значениям с декабря 2024 года.
По его словам, нынешний уровень цен означает возврат к экономически обоснованной стоимости красной икры, которая покрывает производственные затраты и позволяет сохранять запас лососевых. Он напомнил, что в начале 2000‑х рынок искажали массовое браконьерство, отсутствие прослеживаемости партий, использование фирм-однодневок и неуплата НДС. В 2015—2018 годах нелегальная икра, реализуемая по «серым схемам» и нередко более низкого качества, продавалась примерно на четверть дешевле легальной продукции, что закрепило у части потребителей ожидание «дешевой» цены.
Глава ВАРПЭ отметил, что после усиления контроля вылова и оборота икры, а также наведения порядка в расчетах, стоимость стала опираться на легальный промысел и выросшие расходы производителей. Резкий возврат цен к этому уровню, по его словам, воспринимается покупателями как шок, а стремление найти «старые» цены используют мошенники, предлагающие икру сомнительного происхождения через неформальные каналы продаж.
Ранее эксперты прогнозировали, что к концу года цена красной икры вырастет до примерно 9,9 тысячи рублей за килограмм на фоне сезонности, инфляции и высокого спроса, несмотря на рост улова лососевых и производства икры. Роспотребнадзор при этом напоминает о рисках нелегальной продукции, запрещенном консерванте Е-239 и рекомендует покупать икру только с корректной маркировкой у официальных продавцов.