Reuters: Случаи заболевания проказой выявили в Румынии впервые за 44 года

Первые за 44 года случаи заболевания проказой выявили в Румынии. Эту инфекцию обнаружили у двух гражданок Индонезии возрастом 21 и 25 лет. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на осведомленный источник.
По данным журналистом, обе инфицированные работают массажистками спа-салона в городе Клуж-Напока. Еще два человека сейчас проходят тестирование на обнаружение болезни.
— Последний подтвержденный случай проказы в Румынии — также известной как болезнь Хансена — был выявлен 44 года назад, — говорится в материале.
Новый опасный и чрезвычайно устойчивый к лечению грибок Trichophyton indotineae, который уже успели прозвать «супергрибок», начал стремительно распространяться по Европе. Он поражает паховую область и ягодицы. «Вечерняя Москва» разбиралась с экспертом, насколько опасен этот грибок и может ли он распространиться в России.
Врачи в середине августа диагностировали у трех жителей Великобритании вирус Оропуш, известный как «лихорадка ленивца», — тропическое заболевание, которое обычно встречается только в Бразилии.