Reuters: Случаи заболевания проказой выявили в Румынии впервые за 44 года

Первые за 44 года случаи заболевания проказой выявили в Румынии. Эту инфекцию обнаружили у двух гражданок Индонезии возрастом 21 и 25 лет. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на осведомленный источник.

По данным журналистом, обе инфицированные работают массажистками спа-салона в городе Клуж-Напока. Еще два человека сейчас проходят тестирование на обнаружение болезни.

— Последний подтвержденный случай проказы в Румынии — также известной как болезнь Хансена — был выявлен 44 года назад, — говорится в материале.

