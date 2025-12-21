Reuters: Случаи заболевания проказой выявили в Румынии впервые за 44 года

Новый опасный и чрезвычайно устойчивый к лечению грибок Trichophyton indotineae, который уже успели прозвать «супергрибок», начал стремительно распространяться по Европе. Он поражает паховую область и ягодицы. «Вечерняя Москва» разбиралась с экспертом, насколько опасен этот грибок и может ли он распространиться в России.