Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области 20 декабря сотрудники МЧС спасли пять человек

В Ростовской области за сутки произошло шесть техногенных пожаров.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники МЧС за одни сутки спасли пять человек в Ростовской области. Об этом информирует Главное управление ведомства по региону.

По данным донского главка МЧС, оперативная обстановка за 20 декабря была связана с ликвидацией пожаров и последствий аварий. Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали шесть техногенных возгораний. Также они отработали на семи дорожно-транспортных происшествиях, в результате из опасных зон было эвакуировано пять человек.

Для выполнения задач по всем происшествиям было задействовано 52 спасателя и 13 единиц специальной техники.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.