В Ростовской области 20 декабря сотрудники МЧС спасли пять человек

По данным донского главка МЧС, оперативная обстановка за 20 декабря была связана с ликвидацией пожаров и последствий аварий. Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали шесть техногенных возгораний. Также они отработали на семи дорожно-транспортных происшествиях, в результате из опасных зон было эвакуировано пять человек.