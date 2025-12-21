В Ростовской области 20 декабря сотрудники МЧС спасли пять человек

Сотрудники МЧС за одни сутки спасли пять человек в Ростовской области. Об этом информирует Главное управление ведомства по региону.
По данным донского главка МЧС, оперативная обстановка за 20 декабря была связана с ликвидацией пожаров и последствий аварий. Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали шесть техногенных возгораний. Также они отработали на семи дорожно-транспортных происшествиях, в результате из опасных зон было эвакуировано пять человек.
Для выполнения задач по всем происшествиям было задействовано 52 спасателя и 13 единиц специальной техники.
