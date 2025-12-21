В Ташкенте установили главную ёлку страны

Торжественная новогодняя ёлка будет радовать жителей и гостей столицы с 25 декабря по 10 января. Ожидается, что она станет главным местом притяжения для семей, детей и всех, кто хочет ощутить атмосферу настоящего праздника в самом сердце Ташкента.