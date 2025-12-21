В Ташкенте установили главную ёлку страны

Для оформления ёлки было использовано 33 тысячи разноцветных игрушек, а итоговый вес конструкции с учётом всех украшений и искусственной хвои достиг 18,5 тонны (для сравнения, изначальный вес металлического каркаса составлял 7,5 тонны).
Площадь, где расположена ёлка, занимает 1,3 гектара. Помимо главной красавицы здесь установили ещё четыре малые ёлки — каждая высотой по 6 метров, создавая праздничную атмосферу на всей территории перед библиотекой.
Торжественная новогодняя ёлка будет радовать жителей и гостей столицы с 25 декабря по 10 января. Ожидается, что она станет главным местом притяжения для семей, детей и всех, кто хочет ощутить атмосферу настоящего праздника в самом сердце Ташкента.