В Курганской области предупредили о возможном отсутствии телерадиосигнала

«Некоторые работы могут быть отменены или перенесены на другое время из-за плохих погодных условий. Все отключения трансляции согласованы с вещателями», — говорится в сообщении.
Ограничения сигнала возможны в период с 8:00 до 15:00 по московскому времени. Отключения носят кратковременный характер и связаны с проведением плановых технических работ на объектах связи.
Ранее президент России Владимир Путин во время прямой линии заявлял, что временные отключения интернета в приграничных регионах страны, несмотря на создаваемые неудобства и сложности в использовании цифровых сервисов, являются вынужденной мерой. По его словам, такие ограничения вводятся для обеспечения безопасности жителей и снижения рисков атак беспилотников, в том числе для защиты детей и сокращения угрозы налётов и ударов дронов.
