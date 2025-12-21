Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Курганской области предупредили о возможном отсутствии телерадиосигнала

С 22 по 28 декабря в Курганской области возможны кратковременные перебои с телевидением и радио из-за плановых работ. Об этом сообщили в Российской телевизионной и радиовещательной сети.

Источник: Life.ru

«Некоторые работы могут быть отменены или перенесены на другое время из-за плохих погодных условий. Все отключения трансляции согласованы с вещателями», — говорится в сообщении.

Ограничения сигнала возможны в период с 8:00 до 15:00 по московскому времени. Отключения носят кратковременный характер и связаны с проведением плановых технических работ на объектах связи.

Ранее президент России Владимир Путин во время прямой линии заявлял, что временные отключения интернета в приграничных регионах страны, несмотря на создаваемые неудобства и сложности в использовании цифровых сервисов, являются вынужденной мерой. По его словам, такие ограничения вводятся для обеспечения безопасности жителей и снижения рисков атак беспилотников, в том числе для защиты детей и сокращения угрозы налётов и ударов дронов.

Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.