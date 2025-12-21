Ричмонд
В Екатеринбурге уже неделю ищут бесследно пропавшую 19-летнюю девушку. Фото

В Екатеринбурге разыскивают 19-летнюю Ирину Кочегарову, которая бесследно исчезла. Ее местонахождение остается неизвестным с 14 декабря 2025 года. Об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».

Добровольцев приглашают помочь в поисках пропавшей в Екатеринбурге девушки.

В Екатеринбурге разыскивают 19-летнюю Ирину Кочегарову, которая бесследно исчезла. Ее местонахождение остается неизвестным с 14 декабря 2025 года. Об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».

«Кочегарова Ирина Николаевна, 19 лет (2006 г. р.), г. Екатеринбург. С 14 декабря 2025 года ее местонахождение неизвестно», — указано в ориентировке. Приметы разыскиваемой — рост 175 см, нормальное телосложение, темно-русые волосы и серо-зеленые глаза. Во что была одета девушка на момент исчезновения, не известно.

Организаторы поисков просят сообщать любую информацию по телефонам горячей линии 8 (800) 700−54−52 или 112. Отряду необходима помощь к добровольцев.

Местонахождение 19-летней екатеринбурженки неизвестно с середины декабря.