В Екатеринбурге уже неделю ищут бесследно пропавшую 19-летнюю девушку. Фото

«Кочегарова Ирина Николаевна, 19 лет (2006 г. р.), г. Екатеринбург. С 14 декабря 2025 года ее местонахождение неизвестно», — указано в ориентировке. Приметы разыскиваемой — рост 175 см, нормальное телосложение, темно-русые волосы и серо-зеленые глаза. Во что была одета девушка на момент исчезновения, не известно.