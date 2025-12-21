Меню на Новый год 2026: 15 лучших салатов, которые готовят все

Готовьте слоеные салаты заранее. «Оливье», «Мимоза», «Селедка под шубой» нужно собрать вечером 30 декабря. За ночь они пропитаются и станут вкуснее. Контролируйте влажность. Хорошо отжимайте огурцы, консервированные ананасы и кукурузу от жидкости, иначе салат «заплачет».Наносите майонез правильно. Смазывайте слои тонкой сеткой, а не сплошным слоем. Это сохранит текстуру и не сделает блюдо тяжелым. Подавайте соус отдельно. Легкие салаты («Греческий», «Цезарь») заправляйте непосредственно перед едой, чтобы зелень оставалась свежей. Экспериментируйте с подачей. Используйте порционные стаканчики, кулинарные кольца или прозрачную посуду. Украшайте ягодами, орехами, микрозеленью. Следите за безопасностью. Салаты с майонезом и свежими продуктами не должны стоять на столе в тепле дольше двух часов. Сразу убирайте их в холодильник. Не бойтесь заменять ингредиенты. Копченая курица вместо вареной, авокадо вместо яиц, йогурт вместо майонеза — такие замены могут освежить привычный вкус.