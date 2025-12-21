Меню на Новый год 2026: 15 лучших салатов, которые готовят все

Декабрь — время продумывать меню на Новый год 2026.
Каждый декабрь хозяйки по всей стране ломают голову над одним и тем же вопросом: что приготовить на Новый год? При этом сохранить любимую классику на столе, но при этом удивить гостей чем-то новым и вкусным. URA.RU подготовило 15 лучших салатов, которые станут ответом на этот вопрос.
Топ-15 салатов на Новый год 2026.
Салат «Селедка под шубой».
Чем он хорош: Это классическое блюдо новогоднего стола. Его главное достоинство — яркий вкус и красивая подача. Соленая сельдь, сладкая свекла, нежный картофель и легкая острота лука создают идеальный вкусовой баланс. Салат хорошо настаивается, а его слоистая структура выглядит эффектно и аппетитно.
Что нужно:
Филе слабосоленой сельди — 2 шт. Картофель — 3−4 шт. (среднего размера) Свекла — 2−3 шт. (среднего размера) Морковь — 2 шт. Лук репчатый — 1 головкаЯйца — 3−4 шт. Майонез — 200−250 гУксус 9% (для маринования лука) — 1 ст. ложка (по желанию).
Как приготовить:
Овощи (картофель, свеклу, морковь) и яйца отварите до готовности. Остудите и очистите. Свеклу варите отдельно, чтобы она не окрасила другие продукты. Сельдь нарежьте мелкими кубиками. Лук измельчите и, если хотите убрать горечь, залейте кипятком с добавлением уксуса на 10 минут, затем слейте воду. Овощи и яйца натрите на крупной терке по отдельности. На блюдо выкладывайте салат слоями, слегка уплотняя и смазывая майонезом каждый, кроме последнего:
Первый слой: сельдьВторой слой: лукТретий слой: картофельЧетвертый слой: морковьПятый слой: яичные белкиВерхний слой — тертая свекла. Равномерно покройте ее тонкой сеткой майонеза.
Дайте салату настояться в холодильнике минимум 3−4 часа, а лучше всю ночь.
Классический салат селедка под шубой рецепт.
Салат «Мимоза»: Нежное облако с рыбной нотой.
Чем хорош: Этот салат — классика советского застолья, известная своей нежностью, воздушной текстурой и нарядным солнечным видом, напоминающим весенний цветок. Слоеная структура позволяет вкусам идеально пропитаться, создавая гармоничную композицию из рыбы, овощей, яиц и сыра. Он эффектно выглядит в прозрачном салатнике и неизменно нравится гостям.
Ингредиенты:
Консервированная рыба (горбуша, сайра или тунец в собственном соку) — 1 банка (240 г).Картофель — 3−4 средних клубня. Морковь — 2 средние штуки. Яйца — 5−6 штук. Репчатый лук — 1 крупная головка. Твердый сыр (русский, голландский) — 150 г. Майонез — 200−250 г. Зелень (укроп, петрушка) для украшения.
Приготовление:
Отварите картофель и морковь в мундире, яйца вкрутую. Остудите и очистите. Рыбную консерву разомните вилкой.
Картофель и морковь натрите на крупной терке. Сыр и яичные белки — на средней. Яичные желтки разомните вилкой. Лук мелко нарежьте. В салатник выложите слоями:
РыбаЛукКартофельМорковьБелкиСыр.
3. Каждый слой, кроме сыра, смажьте майонезом. Сыр полностью покройте майонезом.
4. Сверху посыпьте желтком, украсьте зеленью. Дайте настояться в холодильнике 3−4 часа перед подачей.
Слоеный салат мимоза с консервированной рыбой.
Салат «Оливье».
Чем хорош: Его гениальность — в абсолютной, почти математической гармонии простых ингредиентов. Сытный, но не тяжелый, он одинаково обожаем и детьми, и взрослыми. Его универсальность позволяет бесконечно варьировать рецепт, подстраиваясь под предпочтения семьи, сохраняя при этом свою узнаваемую, уютную душу. Идеальная основа для любого застолья.
Что потребуется: 300 г отварного куриного филе (или традиционная докторская колбаса), 4 средних отварных картофелины в мундире, 2 отварные моркови, 4 вареных яйца, 3−4 соленых огурца среднего размера, 1 свежий огурец для сочности, банка зеленого горошка (ок. 300 г), 1 небольшая головка репчатого лука, майонез, соль, свежемолотый перец, зелень укропа для подачи.
Как приготовить:
Картофель, морковь и яйца охладить и очистить. Все твердые компоненты — курицу, овощи, огурцы, яйца — нарезать идеальным мелким кубиком одного размера. Это залог правильной консистенции «оливье».Лук мелко нашинковать. Чтобы убрать лишнюю горечь, можно обдать его кипятком или слегка протереть с щепоткой соли. В просторном салатнике соединить все нарезанные ингредиенты. Добавить зеленый горошек, предварительно слив с него жидкость. Заправлять салат майонезом, солью и перцем следует щедро, но аккуратно, непосредственно перед подачей, чтобы он не «поплыл». Аккуратно перемешать снизу вверх. Выложить горкой, украсить веточками укропа.
Приготовление салата оливье на новый год.
Красный салат: блюдо для Огненной Лошади.
Чем хорош: Королевский, красивый салат. Сочетание сладкой курицы, землистой свеклы, ореховой пикантности и взрывной сочности зерен граната создает невероятно сложный и праздничный вкус.
Что потребуется:
300 г отварного куриного филе, 2 крупные отварные свеклы, 2 отварные моркови, 3 отварные картофелины, 1 красная луковица, 100 г ядер грецких орехов, 1−2 крупных граната, майонез.
Как приготовить:
Мясо и овощи (кроме свеклы) натереть на крупной терке по отдельности. Лук мелко нарезать, орехи измельчить. Из граната извлечь зерна. На блюдо поставить стакан. Вокруг него выкладывать плотные слои: картофель → курица → лук → морковь → свекла. Каждый слой промазывать майонезом. Аккуратно вынуть стакан. Густо обсыпать салат сверху и по бокам сначала орехами, затем — обильным слоем гранатовых зерен. Дать настояться.
Салат в честь года огненной лошади 2026 красный.
Салат с крабовыми палочками.
Чем хорош: Легкий, с приятной сладковатой нотой. Его обожают дети. Сочетается с рисом, что делает его сытным, но не перегруженным.
Что потребуется:
200 г крабовых палочек, 150 г отварного риса, 1 банка консервированной кукурузы, 3 яйца, 1 свежий огурец, пучок зеленого лука, майонез.
Как приготовить: Крабовые палочки, яйца и огурец нарезать кубиком. Смешать с остывшим рисом, кукурузой и нарезанным луком. Заправить.
Крабовый салат с рисом и яйцом.
«Цезарь» с курицей.
Чем хорош: Король ресторанных меню, который достоин занять место и на праздничном столе. Его плюс — свежесть, хруст и сбалансированный вкус. Ключ к успеху — правильные сухарики и соус.
Что нужно: Куриное филе (1 шт.), листья салата романо или айсберг, помидоры черри (10 шт.), пармезан (70 г), белый хлеб (2−3 ломтика), чеснок (2 зубчика), оливковое масло. Для соуса: яйцо (1 шт.), оливковое масло (2 ст.л.), лимонный сок (1 ч.л.), горчица, анчоусы (по желанию).
Как готовить: Филе обжарьте до румяной корочки. Хлеб нарежьте кубиками, обжарьте в масле с чесноком до хруста. Листья салата порвите руками. Для соуса яйцо, сваренное всмятку (1−2 минуты), взбейте с маслом, лимонным соком, чесноком и специями. На тарелку выложите листья салата, кусочки курицы и черри, полейте соусом, посыпьте сухариками и стружкой пармезана.
Рецепт цезаря с курицей для новогоднего стола.
Салат с сыром.
Чем он хорош: Этот салат — бесспорный фаворит для праздничного стола. Его секрет — в идеальном сочетании вкусов и текстур: нежная отварная курица, сочные сладкие ананасы, пикантный твердый сыр и хрустящие грецкие орехи. Заправленный чесночным майонезом, он получается одновременно сытным и освежающим, а сладковато-сливочный вкус нравится абсолютно всем — и взрослым, и детям. Он выглядит нарядно, быстро готовится и гарантированно исчезает со стола одним из первых.
Ингредиенты (на 4−6 порций):
Куриное филе — 300 гКонсервированные ананасы (кусочками) — 1 банка (около 500 г) Твердый сыр (например, «Российский» или «Гауда») — 200 гЯйца куриные — 4 шт. Чеснок — 2−3 зубчикаГрецкие орехи — полстакана (около 70 г) Майонез — для заправки (150−200 г) Соль, свежемолотый черный перец — по вкусуЗелень (укроп, петрушка) — для украшения.
Пошаговое приготовление:
Отварите куриное филе в подсоленной воде до готовности. Остудите и нарежьте кубиком или разберите на волокна. Сварите яйца вкрутую, охладите, очистите. Натрите их на терке. Сыр натрите на крупной терке. Консервированные ананасы откиньте на дуршлаг, дайте сиропу стечь. Нарежьте кубиками (если нужно). Грецкие орехи порубите ножом. Чеснок пропустите через пресс. Соедините в большой миске все подготовленные ингредиенты: курицу, яйца, сыр, ананасы, орехи и чеснок. Заправьте майонезом, посолите и поперчите по вкусу. Тщательно перемешайте. Подавайте, выложив горкой в салатник. Украсьте зеленью и дайте немного настояться в холодильнике.
Сырный салат с курицей и чесноком.
Питательный салат с печенью.
Чем хорош: Этот салат — для истинных гурманов, ценящих насыщенный вкус. Правильно приготовленная печень (куриная или говяжья) нежная и тает во рту. В сочетании с маринованным луком, огурцами и морковью получается сытное, богатое белком и железом блюдо с яркой вкусовой палитрой.
Ингредиенты: Куриная или говяжья печень — 400−500 г. Морковь — 2 штуки. Репчатый лук — 2 головки. Маринованные огурцы — 3−4 штуки. Яйца — 3 штуки. Майонез, растительное масло, соль, перец.
Приготовление:
Печень очистите от пленок и протоков, промойте. Нарежьте некрупными кусочками. Быстро обжарьте на хорошо разогретой сковороде с маслом до румяной корочки снаружи и розового цвета внутри, около 5−7 минут. Посолите и поперчите в конце. Остудите и нарежьте соломкой. Одну луковицу нарежьте полукольцами и обжарьте до золотистого цвета. Морковь натрите на крупной терке и также пассеруйте до мягкости. Вторую луковицу нарежьте мелко и замаринуйте на 10 минут в смеси уксуса и воды (1:1).Яйца отварите вкрутую, натрите на терке. Огурцы нарежьте соломкой. Выкладывайте салат слоями: печень — маринованный лук — обжаренный лук с морковью — огурцы — яйца. Каждый слой, кроме последнего, смазывайте майонезом. Дайте хорошо пропитаться.
Салат с куриной печенью слоеный.
Аппетитный салат с копченой куриной грудкой.
Чем хорош: Дымный, насыщенный вкус копченой грудки делает этот салат самодостаточным и очень ароматным. Он не требует сложной заправки, так как основной акцент — на самом мясе. Идеально подходит для тех, кто любит яркие, «мужские» вкусы.
Ингредиенты:
Копченая куриная грудка — 1−2 штуки (около 400 г).Свежие шампиньоны — 300 г. Репчатый лук — 1 большая головка. Твердый сыр — 150 г. Растительное масло для жарки, майонез, зелень.
Приготовление:
Копченую грудку нарежьте соломкой. Шампиньоны нарежьте пластинками, лук — полукольцами. На сковороде разогрейте масло, обжарьте лук до прозрачности, добавьте грибы и жарьте до готовности и выпаривания жидкости. Остудите. Сыр натрите на крупной терке. Смешайте грудку, остывшие грибы с луком и сыр. Заправьте майонезом. Украсьте зеленью.
Салат с копченой курицей и шампиньонами.
Сытный салат с курицей.
Чем хорош: Салат с курицей и ананасом — идеальное сочетание для тех, кто любит контраст вкусов. Нежное куриное мясо, сочный ананас и хрустящие орехи создают гармоничный и запоминающийся вкус.
Что нужно: Отварное или копченое куриное филе (300 г), консервированные ананасы (кольцами или кубиками, 1 банка), твердый сыр (150 г), яйца (3 шт.), чеснок (1−2 зубчика), грецкие орехи (горсть), майонез или легкий йогуртовый соус.
Как готовить: Курицу и ананасы нарежьте кубиком. Сыр и вареные яйца натрите на терке. Чеснок пропустите через пресс, орехи слегка обжарьте и порубите. Смешайте все ингредиенты в миске и заправьте. Для праздничной подачи можно выложить салат в порционные корзинки из сыра или слоеным способом.
Рецепт праздничного салата с курицей.
Пикантный салат с тунцом.
Чем хорош: Это более легкая и современная альтернатива классической «Мимозе». Тунец богат белком и омега-3, а фасоль делает салат очень сытным. Лимонная заправка вместо майонеза освежает вкус. Салат питательный, полезный и готовится буквально за несколько минут.
Ингредиенты:
Консервированный тунец в собственном соку — 2 банки (по 160−180 г).Консервированная белая фасоль (каннеллини) или красная — 1 банка (400 г).Красный лук — ¼ головки. Петрушка — несколько веточек. Для заправки: оливковое масло — 3 ст.л., сок половины лимона, соль, перец.
Приготовление:
Тунец откройте, слейте жидкость и крупно разомните вилкой. Фасоль откиньте на дуршлаг и промойте. Лук нарежьте очень тонкими полукольцами. Петрушку измельчите. Смешайте тунец, фасоль и лук в миске. Приготовьте заправку, взбив венчиком оливковое масло с лимонным соком, солью и перцем. Полейте салат, аккуратно перемешайте и посыпьте петрушкой. Дайте настояться 10−15 минут.
Вкусный салат с тунцом консервированным.
Изысканный салат с креветками.
Чем хорош: Этот салат — синоним праздника и ресторанного уровня. Креветки придают блюду легкость, элегантность и морскую ноту. Сочетание с авокадо и лимонным соком создает нежный, сливочный и в то же время освежающий вкус. Это идеальная закуска для начала торжественного ужина.
Ингредиенты (на 2 порции):
Крупные очищенные варено-мороженые креветки — 300 г. Спелый авокадо — 1−2 штуки. Помидоры черри — 150 г. Руккола или салатный микс — 1 пучок. Оливковое масло — 2−3 ст. ложки. Сок половины лимона или лайма. Чеснок — 1 зубчик (опционально).Соль, перец, прованские травы.
Приготовление:
Креветки разморозьте, если нужно. Быстро обжарьте на раскаленной сковороде с каплей оливкового масла и чесноком 1−2 минуты до легкой румяности. Остудите. Авокадо разрежьте пополам, удалите косточку, мякоть нарежьте кубиком и сразу сбрызните лимонным соком, чтобы не потемнела. Помидоры черри разрежьте пополам. На тарелки выложите листья рукколы. Сверху разложите авокадо, помидоры и креветки. Приготовьте заправку: смешайте оливковое масло, оставшийся лимонный сок, соль, перец и щепотку трав. Полейте салат перед самой подачей.
Салат с креветками и авокадо легкий рецепт.
Сытный салат с красной фасолью.
Чем хорош: Этот салат — находка для сытного и полезного перекуса. Красная фасоль дает чувство насыщения и богата белком, а копчености и соленый сыр добавляют пикантности и глубины вкусу. Он выглядит ярко и аппетитно, хорошо хранится и может служить как холодной закуской, так и самостоятельным блюдом.
Ингредиенты:
Консервированная красная фасоль — 1 банка (400 г).Копченая колбаса или салями — 200 г. Помидоры (черри или обычные) — 200 г. Маринованные огурцы (корнишоны) — 5−7 штук. Твердый или полутвердый соленый сыр (например, сулугуни) — 150 г. Репчатый лук (красный предпочтительнее) — ½ головки. Растительное масло, соль, перец, зернистая горчица для заправки.
Приготовление:
Слейте жидкость с фасоли и промойте ее под холодной водой. Колбасу и сыр нарежьте небольшими кубиками. Помидоры и огурцы нарежьте примерно такого же размера. Лук нарежьте тонкими полукольцами. В миске соедините все подготовленные ингредиенты. Приготовьте заправку: в небольшой банке взбейте 3−4 ст. ложки растительного масла с 1 ч. ложкой зернистой горчицы, солью и перцем. Полейте салат и аккуратно перемешайте. Дайте настояться 15−20 минут перед подачей.
Салат с копченой колбасой и красной фасолью.
Сочный салат со свежим огурцом.
Чем хорош: Этот салат — глоток свежести среди обилия майонезных закусок. Он легкий, диетический, готовится за 5 минут и отлично освежает вкусовые рецепторы. Хрустящий огурец в сочетании с укропом и сметаной создает чистый, весенний вкус, который идеально дополняет мясные и рыбные блюда.
Ингредиенты:
Свежие огурцы — 3−4 крупных штуки (около 500 г).Сметана (15−20% жирности) — 5−6 ст. ложек. Чеснок — 1−2 зубчика (по желанию).Укроп — большой пучок. Соль, свежемолотый черный перец — по вкусу.
Приготовление:
Огурцы тщательно вымойте. Если кожица горькая или толстая, очистите ее. Нарежьте огурцы тонкими полукольцами, соломкой или кубиками — как вам больше нравится. Укроп мелко порубите. Чеснок пропустите через пресс (если используете).В салатнике смешайте огурцы, укроп и чеснок. Заправьте сметаной, посолите и поперчите. Аккуратно перемешайте. Подавайте сразу, чтобы огурцы не пустили слишком много сока. Для праздничности можно добавить горсть рубленых грецких орехов или полоски слабосоленой семги.
Салат с огурцом разгрузит ЖКТ на Новый год.
Яркий салат с консервированной кукурузой.
Чем хорош: Солнечный, жизнерадостный салат, который нравится и детям, и взрослым. Сладкая кукуруза придает блюду приятную сладость и сочность, прекрасно сочетаясь с солеными и свежими компонентами. Он очень быстро готовится и может стать основой для множества вариаций.
Ингредиенты:
Консервированная кукуруза — 1 банка (340 г).Вареная куриная грудка — 1 штука (около 300 г).Свежий огурец — 1−2 штуки. Отварные яйца — 3−4 штуки. Зеленый лук — небольшой пучок. Майонез или натуральный йогурт для заправки, соль.
Приготовление:
Куриную грудку нарежьте небольшими кубиками. Огурец и яйца нарежьте кубиком аналогичного размера. Зеленый лук мелко нашинкуйте. Кукурузу откиньте на дуршлаг, чтобы стекла жидкость. В миске смешайте все ингредиенты. Заправьте майонезом или смесью майонеза и йогурта, посолите по вкусу. Перемешайте. Для хруста можно добавить горсть сухариков из ржаного хлеба, но лучше делать это непосредственно перед подачей.
Салат с курицей и сладкой кукурузой.
7 советов для приготовления новогодних салатов.
Готовьте слоеные салаты заранее. «Оливье», «Мимоза», «Селедка под шубой» нужно собрать вечером 30 декабря. За ночь они пропитаются и станут вкуснее. Контролируйте влажность. Хорошо отжимайте огурцы, консервированные ананасы и кукурузу от жидкости, иначе салат «заплачет».Наносите майонез правильно. Смазывайте слои тонкой сеткой, а не сплошным слоем. Это сохранит текстуру и не сделает блюдо тяжелым. Подавайте соус отдельно. Легкие салаты («Греческий», «Цезарь») заправляйте непосредственно перед едой, чтобы зелень оставалась свежей. Экспериментируйте с подачей. Используйте порционные стаканчики, кулинарные кольца или прозрачную посуду. Украшайте ягодами, орехами, микрозеленью. Следите за безопасностью. Салаты с майонезом и свежими продуктами не должны стоять на столе в тепле дольше двух часов. Сразу убирайте их в холодильник. Не бойтесь заменять ингредиенты. Копченая курица вместо вареной, авокадо вместо яиц, йогурт вместо майонеза — такие замены могут освежить привычный вкус.