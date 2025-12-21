Красноярских водителей просят отказаться от поездок из-за метели и морозов

По данным синоптиков, на севере центральных районов края ожидаются крепкие морозы до −35°С. Днем в центральных районах прогнозируется сильный ветер с порывами 15−18 м/с и метель. На большей части территории, особенно в центральных и южных районах, на дорогах сохранится гололедица.