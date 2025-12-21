Красноярских водителей просят отказаться от поездок из-за метели и морозов

В МЧС России по Красноярскому краю выпустили экстренное предупреждение из-за резкого ухудшения погоды на территории региона.
По данным синоптиков, на севере центральных районов края ожидаются крепкие морозы до −35°С. Днем в центральных районах прогнозируется сильный ветер с порывами 15−18 м/с и метель. На большей части территории, особенно в центральных и южных районах, на дорогах сохранится гололедица.
Краевые спасатели приводят в режим повышенной готовности силы и средства. Особое внимание уделяется контролю движения на трассах.
Автолюбителям при таких температурах настоятельно рекомендуется отказаться от дальних, а в особенности необязательных поездок. Поездка в условиях экстремальных морозов, метели и гололеда сопряжена с высокими рисками.
Если поездку отменить невозможно, краевые спасатели настоятельно советует взять с собой запас теплой одежды, термос с горячим питьем и еду, зарядить мобильные телефоны. А в случае малейшей неисправности автомобиля или ухудшения самочувствия немедленно звонить по номеру 112.
Спасатели напоминают, что в условиях аномальных морозов технике свойственно выходить из строя, а человек может получить обморожение или переохлаждение за очень короткое время.