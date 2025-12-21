Семья британцев пронесла тело мертвой бабушки на борт самолета

Семья из Великобритании пронесла тело мертвой бабушки на борт самолета EasyJet рейсом из Малаги в лондонский аэропорт Гатвик. Родственники заверили экипаж самолета, что пожилая женщина крепко спит из-за недомогания.
После этого путешественников пропустили внутрь салона. Они довезли бабушку до места на инвалидной коляске, а затем совместными усилиями усадили в кресло. Но незадолго до вылета бортпроводникам сообщили, что на самом деле возрастная пассажирка мертва.
— В результате самолет развернули еще до того, как он оторвался от взлетно-посадочной полосы, и рейс из Испании в Гатвик в итоге был задержан на 12 часов, — передает таблоид The Mirror.
Другой случай произошел в начале декабря, когда во время перелета из Нью-Йорка в Лондон 45-летний гражданин Литвы Паулюс Крилавичюс заявил своей попутчице, что ищет спутницу жизни, погладил девушку по ноге, приобнял ее и попытался посадить к себе на колени. После жалобы пассажирки ее отсадили, а после приземления в аэропорту Хитроу мужчину арестовали по обвинению в домогательствах.