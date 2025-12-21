Семья британцев пронесла тело мертвой бабушки на борт самолета

Другой случай произошел в начале декабря, когда во время перелета из Нью-Йорка в Лондон 45-летний гражданин Литвы Паулюс Крилавичюс заявил своей попутчице, что ищет спутницу жизни, погладил девушку по ноге, приобнял ее и попытался посадить к себе на колени. После жалобы пассажирки ее отсадили, а после приземления в аэропорту Хитроу мужчину арестовали по обвинению в домогательствах.