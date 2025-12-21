Тишковец: сугробы в Центральной России вырастут до 13 см к Новому году

К Новому году высота сугробов в Центральной России может вырасти до 13 см. Уже в это воскресенье в Центральной России сформируется небольшой снежный покров, который будет постепенно увеличиваться и к Новому году достигнет 13 см. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.