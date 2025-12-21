Тишковец: сугробы в Центральной России вырастут до 13 см к Новому году

К Новому году высота сугробов в Центральной России может вырасти до 13 см. Уже в это воскресенье в Центральной России сформируется небольшой снежный покров, который будет постепенно увеличиваться и к Новому году достигнет 13 см. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Появившийся сегодня небольшой снежный покров к следующим выходным достигнет 5−7 см, а к Новому году высота сугробов составит 13 см», — написал он.
При этом, температура воздуха в ближайшие дни будет опускаться, обратил внимание синоптик.
Если днем в воскресенье в столице она сохранится на околонулевой отметке и может подняться до плюс одного — плюс двух градусов, то уже к середине следующей недели столбики термометров остановятся на отметке в минус 10… минус 15 градусов.
Ранее синоптик Шувалов отмечал, что до конца текущей недели в Москве сохранится пасмурная и влажная погода с температурами около нуля и без существенных осадков. По оценкам специалистов, устойчивого снежного покрова в столице до конца недели не ожидалось.