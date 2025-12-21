В Ростовской области прогнозируют местами гололед и туман 21 декабря

В воскресенье, 21 декабря, на территории Ростовской области ожидаются неблагоприятные погодные явления, повышающие риск на дорогах: гололед и туман. Об этом предупредили в главном управлении МЧС России по региону.
Согласно сообщению ведомства, в течение дня погода будет облачной с прояснениями, существенных осадков не прогнозируется. Однако местами ожидаются гололедно-изморозевые отложения, а на дорогах вероятна гололедица. Ухудшит видимость туман, который прогнозируется в ночные и утренние часы до середины дня.
Ветер будет восточного и юго-восточного направления со скоростью 5−10 метров в секунду. Температурный фон составит ночью от −3 до +2 градусов, а при прояснениях столбики термометров могут опуститься до −7 градусов. Днем воздух прогреется до −3…+2 градусов, на юге области возможно до +5 градусов.
