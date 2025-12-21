В Ростовской области прогнозируют местами гололед и туман 21 декабря

Ветер будет восточного и юго-восточного направления со скоростью 5−10 метров в секунду. Температурный фон составит ночью от −3 до +2 градусов, а при прояснениях столбики термометров могут опуститься до −7 градусов. Днем воздух прогреется до −3…+2 градусов, на юге области возможно до +5 градусов.