Топ-5 главных новостей в Молдове на утро воскресенья, 21 декабря 2025.

Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро воскресенья, 21 декабря 2025:

1. Готовим лыжи, санки и деньги на отопление: В Молдову приходят морозы и снегопады.

2. «Самые ярые сторонники Майи Санду матерятся без остановки, говорят, что тех, кто её не поддерживает, нужно бить камнем по голове, расстреливать»: Почему в Молдове такие аккаунты с угрозами не блокируют в соцсетях.

3. Попытка переименовать Московский проспект в Кишиневе в улицу Илие Илашку, осужденного за терроризм и убийства, обернулась скандалом: Бессарабские румыны против того, чтобы советоваться с жителями города — их аргументы поражают агрессией и глупостью.

4. Власти у собственников без суда изымают имущество, а объекты оценены лишь в 15 процентов от рыночной стоимости: Ситуация вокруг бывшего Республиканского стадиона в Кишиневе.

5. По цене доступны только ветки: Люди боятся спрашивать цены на новогодние елки, чтобы давление не поднялось — что почем в Кишиневе.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Продавцы Центрального рынка клянутся, что цены к Новому году поднимать не будут: «Покупателей и так почти нет, такого кошмара никогда еще не было».

Корреспондент «КП» в Молдове отправился на главный рынок столицы и узнал, почем нынче самые популярные продукты (далее…).

Знатоки из «Что? Где? Когда?» растерялись, увидев странный столовый прибор из Кишинева: Жительница столицы в своем доме открыла выставку редких антикварных вещей.

Попадая в дом Алы Чобану, окунаешься в атмосферу Кишинева 100−150-летней давности (далее…).

Грузовик с вооружением попал в Молдову из Украины — финальное заявление: Чем чаще меняются версии, тем очевиднее попытка властей прикрыть свой провал разными страшилками.

Власти утверждают что контрабанда с оружием не проходила через Приднестровье, она пришла из Украины через таможенный пункт на юге (далее…).

Узнать больше по теме
Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
Читать дальше