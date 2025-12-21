Топ-5 главных новостей в Молдове 21 декабря 2025: В Молдову приходят морозы до −10 градусов и снегопады; почему аккаунты с угрозами в адрес тех, кто против ПАС, не блокируют в соцсетях; попытка переи

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро воскресенья, 21 декабря 2025:
1. Готовим лыжи, санки и деньги на отопление: В Молдову приходят морозы и снегопады.
2. «Самые ярые сторонники Майи Санду матерятся без остановки, говорят, что тех, кто её не поддерживает, нужно бить камнем по голове, расстреливать»: Почему в Молдове такие аккаунты с угрозами не блокируют в соцсетях.
3. Попытка переименовать Московский проспект в Кишиневе в улицу Илие Илашку, осужденного за терроризм и убийства, обернулась скандалом: Бессарабские румыны против того, чтобы советоваться с жителями города — их аргументы поражают агрессией и глупостью.
4. Власти у собственников без суда изымают имущество, а объекты оценены лишь в 15 процентов от рыночной стоимости: Ситуация вокруг бывшего Республиканского стадиона в Кишиневе.
5. По цене доступны только ветки: Люди боятся спрашивать цены на новогодние елки, чтобы давление не поднялось — что почем в Кишиневе.
