Прокуратура Чунского района помогла мужчине получить досрочную пенсию

Однако в назначении пенсии ему отказали, поскольку в данных персонифицированного учета не хватало сведений о трёх годах его работы. Работодатель не включил этот период в отчётность. Прокуратура внесла представление в адрес предприятия-работодателя. В результате принятых мер сведения о трудовом стаже были исправлены, и мужчине назначили полагающуюся ему досрочную пенсию.