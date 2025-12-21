Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура Чунского района помогла мужчине получить досрочную пенсию

Работодатель не внес данные о трех годах работы сибиряка.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Чунском районе правоохранители помогли жителю получить досрочную пенсию по старости. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области, ему не хватало данных о трех годах работы.

— Местный житель осуществлял трудовую деятельность в лесоперерабатывающем предприятии на территории Чунского района, задействованного в едином технологическом процессе деревопереработки при заготовке древесины. В связи с этим мужчина имел право на льготный трудовой стаж для досрочной страховой пенсии по старости, — поделились в надзором ведомстве.

Однако в назначении пенсии ему отказали, поскольку в данных персонифицированного учета не хватало сведений о трёх годах его работы. Работодатель не включил этот период в отчётность. Прокуратура внесла представление в адрес предприятия-работодателя. В результате принятых мер сведения о трудовом стаже были исправлены, и мужчине назначили полагающуюся ему досрочную пенсию.