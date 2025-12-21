CBS: Свыше 500 страниц документов по делу Эпштейна полностью закрашены

Члены Демократической партии из комитета по надзору Конгресса страны показали сразу три электронных письма, где Эпштейн, известный в том числе и по обвинению в торговле людьми, включая несовершеннолетних, утверждает, что Трамп провел несколько часов в его доме с девушкой, которую демократы из комитета позже идентифицировали как одну из жертв секс-торговли.