CBS: Свыше 500 страниц документов по делу Эпштейна полностью закрашены

Около 550 страниц из опубликованных Министерством юстиции США материалов по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна были полностью закрашены черным цветом. Об этом сообщил телеканал CBS News.
По словам журналистов, в одной серии из трех документов каждая из 255 страниц закрыта черным блоком. Еще один документ объемом 119 страниц, помеченный как «большое жюри — Нью-Йорк», также полностью зачернен. Кроме того, как минимум 180 закрашенных страниц содержатся в файлах, которые отредактированы лишь частично.
Предположительно, это не позволит общественности сделать какие-либо выводы о причастности знакомых Эпштейна к эксплуатации несовершеннолетних, так как в части текстовых документов удалены все имена, за исключением упоминаний самого финансиста, говорится в материале.
Предприниматель и юрист Хантер Байден, сын бывшего американского президента Джо Байдена, отказался извиняться перед первой леди США Меланией Трамп за свои заявления о том, что Дональд Трамп познакомился с ней с подачи Джеффри Эпштейна.
Члены Демократической партии из комитета по надзору Конгресса страны показали сразу три электронных письма, где Эпштейн, известный в том числе и по обвинению в торговле людьми, включая несовершеннолетних, утверждает, что Трамп провел несколько часов в его доме с девушкой, которую демократы из комитета позже идентифицировали как одну из жертв секс-торговли.