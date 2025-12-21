Немка стала первым человеком с параличом, совершившим полет в космос

Инженер Европейского космического агентства Михаэла Бентхаус вошла в состав краткосрочной космической миссии, организованной американской коммерческой компанией Blue Origin. В субботу, 20 декабря, она совершила суборбитальный полет продолжительностью 11 минут на корабле New Shepard, передает «Би-би-си».
Отмечается, что 33-летняя уроженка немецкого города Киль стала первым человеком, парализованным ниже пояса, побывавшим в космосе. Травму она получила в 2018 году после падения с велосипеда, после чего передвигается на инвалидной коляске.
После приземления Бентхаус заявила, что пережитый полет стал самым ярким опытом в ее жизни, подчеркнув, что от своих мечтаний не следует отказываться, поскольку всегда остается шанс на их осуществление.
По словам участницы миссии, интерес к космосу у нее появился в раннем детстве после просмотра фильма «Звездные войны».
Ранее сообщалось, что ракета «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-28» стартовала с Байконура к МКС.