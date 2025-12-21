Ричмонд
Зимний фестиваль в Нагорном парке Владивостока открыл «Дом со льдом»

Для посетителей подготовили новогоднюю ёлку, ледовую арену и формат отдыха без входной платы.

Источник: Аргументы и факты

Зимний фестиваль под открытым небом на Сопке Тюменской в Нагорном парке во Владивостоке начался 20 декабря и продлится до 11 января, предлагая горожанам и гостям города формат семейного зимнего отдыха.

Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры и архивного дела Приморского края, Министерства физической культуры и спорта региона, Агентства по делам молодёжи, Краевого центра народной культуры и исторического парка «Россия — Моя история», а ключевой площадкой выступает кёрлинг-центр «Дом со льдом».

Основная зона фестиваля с 28 декабря развернётся на внешних и внутренних площадках комплекса «Дом со льдом», где для посетителей подготовят торговые ряды, центральную новогоднюю ёлку, площадку для катания на коньках и ежедневную культурную программу с участием Деда Мороза.

Вход на фестивальную площадку и в комплекс остаётся свободным для всех желающих, что позволяет гостям Нагорного парка проводить новогодние каникулы и выходные в формате массового отдыха на открытом воздухе.

Организаторы подчёркивают, что зимний фестиваль призван создать новогоднюю атмосферу в самом сердце парка и стать местом встречи жителей и гостей Владивостока, которые планируют провести праздники среди ярмарочных рядов, ледовых развлечений и семейных активностей.