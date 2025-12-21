Зимний фестиваль в Нагорном парке Владивостока открыл «Дом со льдом»

Основная зона фестиваля с 28 декабря развернётся на внешних и внутренних площадках комплекса «Дом со льдом», где для посетителей подготовят торговые ряды, центральную новогоднюю ёлку, площадку для катания на коньках и ежедневную культурную программу с участием Деда Мороза.