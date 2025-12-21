Сергей Собянин утвердил проект планировки участка новой трассы

Вблизи Калужского шоссе будет реконструирован участок Нововатутинского проспекта (320 метров, две полосы движения в каждом направлении) и построен разворотный съезд. Появятся съезды и с проектируемой магистрали на Нововатутинский проспект и обратные заезды, а также на 1-ю и 3-ю Нововатутинские улицы.