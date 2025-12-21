Сергей Собянин утвердил проект планировки участка новой трассы

«Он пройдет от улицы Харлампиева в поселке Марьино (соединение с магистралью Саларьево — Московский — Марьино) до Калужского шоссе. Протяженность участка, рассчитанного на три полосы движения по основному ходу, составит около шести километров», — написал Мэр Москвы.
В составе участка возведут три искусственных сооружения: два путепровода (110 метров, две-три полосы движения в каждом направлении) и мост через реку Десну (100 метров, три полосы движения в каждом направлении) с лестничными сходами на набережную.
Вдоль проектируемой магистрали обустроят боковые проезды с разворотными съездами в обоих направлениях движения (1,5 километра, одна-две полосы движения). Это будет сделано для удобства выезда транспорта из жилой застройки ЖК «Новые Ватутинки» и деревни Тупиково.
Вблизи Калужского шоссе будет реконструирован участок Нововатутинского проспекта (320 метров, две полосы движения в каждом направлении) и построен разворотный съезд. Появятся съезды и с проектируемой магистрали на Нововатутинский проспект и обратные заезды, а также на 1-ю и 3-ю Нововатутинские улицы.
Кроме того, предусмотрено строительство транспортной развязки на пересечении с планируемой автодорогой Мамыри — Пенино — Шарапово со съездами в сторону шоссе Ракитки, улицы Александра Печерского, деревни Кончеево и Калужского шоссе.
Будет реконструированы и прилегающие дороги, включая участки магистрали Саларьево — Московский — Марьино, Проектируемые проезды № 8937 и 8064.
Для улучшения движения наземного городского транспорта планируется установить дополнительные светофоры, также появятся современные остановочные павильоны. Для удобства пешеходов возведут восемь внеуличных переходов, обустроят тротуары и наземные переходы.
Реализация проекта планировки улучшит транспортное обслуживание жителей районов Троицк и Филимонковский с населением более 175 тысяч человек, а также обеспечит удобный подъезд к будущей станции метро «Кедровая» Троицкой линии.
В перспективе проектируемый участок станет частью новой поперечной магистрали ТиНАО, которая соединит между собой Киевское шоссе, автодороги Саларьево — Московский — Марьино и Мамыри — Пенино — Шарапово, Калужское шоссе и автодорогу Варшавское шоссе — Андреевское — Яковлево. Завершить строительство магистрали планируется в 2029 году.