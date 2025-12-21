Имеет ли право работодатель уменьшить вашу зарплату: ответ Роскачества

Ситуация иная, если речь идёт о переменной части заработка. По словам специалиста, работодатель не обязан отдельно уведомлять об отмене или уменьшении таких выплат. В качестве примера она привела премию, размер которой напрямую зависит от финансового результата компании или выручки. При отсутствии дохода такая премия может не выплачиваться, и это не будет считаться изменением условий трудового договора.