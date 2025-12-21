Имеет ли право работодатель уменьшить вашу зарплату: ответ Роскачества

Уменьшение заработной платы сотрудника — процедура, строго регламентированная трудовым законодательством. Её законность зависит от того, какая именно часть дохода подлежит снижению, как она была установлена и по каким причинам происходит изменение. Об этом в беседе с RT заявила директор Департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина.
Она напомнила, что заработная плата традиционно состоит из трёх основных элементов: базового оклада, компенсационных и стимулирующих выплат. Если речь заходит об изменении условий, прописанных в трудовом договоре, то такие корректировки допускаются исключительно по взаимному согласию работника и нанимателя.
Ганькина отметила, что в случаях, предусмотренных ТК, у работодателя возникает обязанность письменно уведомить персонал о грядущих изменениях и причинах, которые к ним привели. Сделать это необходимо не позднее чем за два месяца до введения новых условий. Сотрудникам, которые откажутся продолжать работу на новых условиях, наниматель должен в письменном виде предложить все подходящие вакансии, имеющиеся в организации.
Ситуация иная, если речь идёт о переменной части заработка. По словам специалиста, работодатель не обязан отдельно уведомлять об отмене или уменьшении таких выплат. В качестве примера она привела премию, размер которой напрямую зависит от финансового результата компании или выручки. При отсутствии дохода такая премия может не выплачиваться, и это не будет считаться изменением условий трудового договора.
