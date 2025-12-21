Фигуристка Костылёва, которую избивала мать, завершила работу с Плющенко

«Друзья, к сожалению, настал тот час, когда с большим сожалением я вынужден сообщить вам, что наш путь с Леной Костылёвой на данный момент закончился. Видит бог, что я и вся наша команда боролись за неё до конца. Мы терпели, уступали, шли навстречу, закрывали глаза и уши, но, как оказалось, не всё зависит иногда от спортсмена и тренера и всей команды», — написал Плющенко.
Тренер добавил, что, несмотря на расставание, он всегда готов поддержать Костылёву и помочь ей в дальнейшем. Плющенко отметил, что считает спортсменку талантливой и уверяет, что их совместная работа ещё не завершена — «глава не закончена, я ставлю в ней многоточие». 14-летняя Костылёва является победительницей первенства России среди юниоров и финала юниорского Гран-при страны. В текущем сезоне она также выиграла юниорский этап Гран-при в Москве.
Ранее Плющенко направил официальную жалобу уполномоченному при президенте РФ по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой на мать спортсменки Ирину Костылеву. Женщина регулярно нарушала общественный порядок и позволяла себе нецензурные оскорбления в адрес тренеров, других спортсменов и их родителей. Сама Ирина Костылева сообщила, что они с дочерью покинули академию Плющенко после появления скандального видео с избиением.
Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.