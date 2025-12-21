Фигуристка Костылёва, которую избивала мать, завершила работу с Плющенко

«Друзья, к сожалению, настал тот час, когда с большим сожалением я вынужден сообщить вам, что наш путь с Леной Костылёвой на данный момент закончился. Видит бог, что я и вся наша команда боролись за неё до конца. Мы терпели, уступали, шли навстречу, закрывали глаза и уши, но, как оказалось, не всё зависит иногда от спортсмена и тренера и всей команды», — написал Плющенко.