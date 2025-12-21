Электричества нет с вечера: в поселке «Аэродром» идут аварийные работы

«Вчера, 20 декабря, в 19:20 было зафиксировано технологическое нарушение в сети — повреждение кабельно-воздушной линии электропередачи 10 кВ. Причина повреждения линии — превышение допустимой нагрузки на сеть. Энергетики прилагают максимум усилий, чтобы в ближайшее время нормализовать электроснабжение всех потребителей населенного пункта. В скором времени необходимые работы завершат», — пояснили URA.RU в компании «Россети Урал».