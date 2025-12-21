Электричества нет с вечера: в поселке «Аэродром» идут аварийные работы

Превышение нагрузки оставило коттеджный поселок без электричества.
Жители коттеджного поселка «Аэродром» под Горным Щитом (Свердловская область) остаются без электроснабжения с вечера 20 декабря. Многие дома, использующие электрическое отопление, лишились также тепла и водоснабжения. О проблемах сообщили местные жители в соцсетях. Причиной стало превышение нагрузки на сеть.
«Вчера, 20 декабря, в 19:20 было зафиксировано технологическое нарушение в сети — повреждение кабельно-воздушной линии электропередачи 10 кВ. Причина повреждения линии — превышение допустимой нагрузки на сеть. Энергетики прилагают максимум усилий, чтобы в ближайшее время нормализовать электроснабжение всех потребителей населенного пункта. В скором времени необходимые работы завершат», — пояснили URA.RU в компании «Россети Урал».
Энергетики с вечера ведут аварийно-восстановительные работы. Для частичного восстановления питания были подключены четыре резервных источника. Причиной инцидента названо многократное превышение реального потребления мощности над заявленной. Чтобы избежать подобных проблем, важно следить, чтобы потребление не выходило за установленные пределы или подать заявку на увеличение мощности.