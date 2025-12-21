Совет постпредов стран СНГ соберется на очередное заседание — дата, что в повестке

«23 декабря 2025 года в Исполнительном комитете СНГ в Минске состоится заседание Совета постоянных полномочных представителей государств — участников Содружества при уставных и других органах Содружества. В проекте повестки дня встречи значатся восемь вопросов», — говорится в сообщении.