Надвигается шторм: насколько сильной окажется магнитная буря 22 декабря 2025

В ближайшие дни Землю накроет новый геомагнитный шторм.
В понедельник, 22 декабря, геомагнитная обстановка на Земле заметно ухудшится. По данным Лабораторий солнечной активности, вероятность магнитной бури в этот день окажется высокой. После относительно спокойного 21 декабря магнитосфера войдет в фазу возмущений, которые могут сказаться на самочувствии метеозависимых людей. URA.RU публикует подробный прогноз магнитных бурь на 22 декабря 2025 года.
Солнечная активность 22 декабря.
По состоянию на утро 21 декабря индекс солнечной активности оценивается примерно в 4,9 балла из 10, что соответствует умеренному уровню. За последние сутки на Солнце зарегистрированы две вспышки класса C, более мощных событий классов M и X зафиксировано не было.
Вероятность магнитной бури 22 декабря.
Прогноз магнитных бурь на ближайшие дни.
Согласно расчетам ученых, 22−23 декабря ожидается сильный всплеск геомагнитной активности. Вероятность шторма следующая:
60% — вероятность магнитной бури;25% — шанс возбужденной магнитосферы;15% — вероятность спокойного геомагнитного фона.
Прогнозируемый индекс Ap составляет около 20, что соответствует слабой или умеренной магнитной буре уровня G1-G2, так что для метеозависимых людей день может оказаться непростым.
Прогноз магнитных бурь на месяц.
По предварительным данным, конец декабря 2025 года окажется для метеозависимых настоящим испытанием. Периоды спокойствия магнитосферы будут чередоваться с заметными всплесками:
21 декабря — преимущественно спокойная магнитосфера;22−23 декабря — пик активности, высокая вероятность магнитных бурь;24−28 декабря — стабилизация геомагнитной обстановки, в основном спокойные дни;29−31 декабря — очередной рост активности с возможной возбужденной магнитосферой и локальными бурями слабого уровня.
Специалисты подчеркивают, что прогноз на несколько недель вперед остается ориентировочным. Солнечная активность может измениться в любой момент, поэтому метеочувствительным людям стоит следить за ежедневными обновлениями прогнозов.
Что такое магнитная буря.
Магнитная буря — это реакция магнитного поля Земли на усиленный солнечный ветер и выбросы плазмы с поверхности Солнца. Когда поток заряженных частиц достигает нашей планеты, он нарушает устойчивость магнитосферы. Интенсивность таких возмущений измеряется по шкале Kp от 0 до 9:
0−3 — спокойная геомагнитная обстановка;4 — возбужденное состояние магнитосферы;5 и выше — магнитная буря различной силы.
Во время бурь возможны сбои в работе спутников, навигационных систем и радиосвязи. Кроме того, геомагнитные возмущения способны влиять на самочувствие людей.
Какие симптомы у человека при магнитных бурях.
Даже при слабых магнитных бурях некоторые люди ощущают ухудшение самочувствия. Чаще всего метеозависимые жалуются на головные боли, повышенную утомляемость, снижение концентрации внимания и нарушение сна. Возможны перепады артериального давления, раздражительность и ощущение внутреннего напряжения.
У пожилых людей, пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и выраженной метеозависимостью симптомы обычно проявляются сильнее. В таких случаях могут усиливаться аритмии, появляться головокружение и чувство слабости.
Какие таблетки пить при магнитных бурях.
Врачи подчеркивают, что в дни геомагнитных возмущений не стоит начинать прием лекарств без необходимости. В первую очередь важно наблюдать за своим состоянием и соблюдать щадящий режим. Основные рекомендации выглядят следующим образом:
при головной боли допускается прием парацетамола или ибупрофена строго по инструкции;при тревожности и нарушениях сна могут помочь магний, витамины группы B и мягкие растительные успокаивающие средства — валериана или пустырник;людям с гипертонией и сердечными заболеваниями необходимо продолжать прием препаратов, назначенных врачом, не меняя дозировку;сильнодействующие седативные и сердечные препараты допустимы только по назначению специалиста.
В качестве дополнительных мер врачи советуют пить больше воды, сократить потребление кофе и алкоголя, а также избегать чрезмерных физических и эмоциональных нагрузок — это помогает легче перенести период магнитных бурь.