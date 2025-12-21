Надвигается шторм: насколько сильной окажется магнитная буря 22 декабря 2025

В понедельник, 22 декабря, геомагнитная обстановка на Земле заметно ухудшится. По данным Лабораторий солнечной активности, вероятность магнитной бури в этот день окажется высокой. После относительно спокойного 21 декабря магнитосфера войдет в фазу возмущений, которые могут сказаться на самочувствии метеозависимых людей. URA.RU публикует подробный прогноз магнитных бурь на 22 декабря 2025 года.