Российские банки начали блокировать крупные переводы: в чем причина

Российские кредитные организации ввели дополнительный уровень проверки для клиентов, инициирующих крупные денежные переводы. Теперь банки могут запрашивать информацию о родственных связях между отправителем и получателем средств, пишет РИА Новости.
Новый протокол действий связан с усилением борьбы против мошеннических атак. При попытке совершить перевод значительной суммы операция может быть приостановлена автоматически. Вскоре после этого с клиентом связывается сотрудник банка по телефону.
В ходе беседы операционист задаёт ряд уточняющих вопросов. Помимо полных данных о человеке, которому предназначаются деньги, банковский специалист спрашивает, кем тот приходится отправителю. Также сотрудник интересуется целью, на которую клиент планирует потратить переводимые средства.
Ранее Росфинмониторинг предупредил об опасности оплаты товаров переводом на карту. Также в интервью KP.RU Александр Курьянов, начальник Управления — аппарата директора Росфинмониторинга, сообщил, что банки используют специальные системы для отслеживания подозрительной активности клиентов.