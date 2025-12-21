Отпускная цена лососевой икры у рыбаков составляет до семи тысяч рублей

Зверев пояснил, что в 2015—2018 годах «левая» икра по «серым схемам» и низкого качества продавалась на четверть дешевле легальной продукции, и эти искажённые цены закрепились в общественном восприятии как эталон дешёвой икры. Когда же контроль был налажен, резкий рост цен до уровня, соответствующего реальным затратам на производство и легальный вылов, вызвал удивление у покупателей, и этим продолжают пользоваться мошенники.