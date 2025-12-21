Ричмонд
Отпускная цена лососевой икры у рыбаков составляет до семи тысяч рублей

Отпускная цена лососевой икры у рыбаков сейчас составляет от 5,5 до 7 тысяч рублей за килограмм. В конечную стоимость в магазинах добавляются расходы на фасовку, транспорт и торговую наценку. Об этом РИА «Новости» сообщил президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.

Источник: Life.ru

«Отпускная цена лососёвой икры у рыбаков сейчас в среднем составляет от 5,5 до 7 тысяч рублей за килограмм, в зависимости от вида рыбы. Плюс фасовка, транспортные расходы и минимум процентов 20 в цене розница себе берёт», — сказал Зверев.

По словам главы ВАРПЭ, цены на красную икру возвращаются к справедливому уровню, который учитывает производственные издержки и необходимость сохранения запасов. Он напомнил, что в начале 2000-х из-за браконьерства, отсутствия контроля товарных потоков и ухода от налогов цены на икру были искусственно занижены.

Зверев пояснил, что в 2015—2018 годах «левая» икра по «серым схемам» и низкого качества продавалась на четверть дешевле легальной продукции, и эти искажённые цены закрепились в общественном восприятии как эталон дешёвой икры. Когда же контроль был налажен, резкий рост цен до уровня, соответствующего реальным затратам на производство и легальный вылов, вызвал удивление у покупателей, и этим продолжают пользоваться мошенники.

Ранее сообщалось, что Россия увеличила объёмы экспорта красной и чёрной икры в 2025 году на 38% по сравнению с прошлым годом. За 11 месяцев страны на зарубежные рынки было отправлено около 250 тонн деликатеса на сумму свыше 14 млн долларов США. В стоимостном выражении рост экспорта составил 38% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

