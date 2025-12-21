Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Денисов

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Советский и российский актер театра и кино Николай Денисов умер на 81 году жизни, сообщает портал «Кито-театр.ру».
Денисов родился 1 октября 1945 года. В 1970 году окончил актерское отделение Ленинградского института театра, музыки и кинематографии, после чего стал артистом Псковского театра драмы им. А. С. Пушкина. С 2005 года был актером Санкт-Петербургского государственного театра «Бенефис».
Помимо актерской деятельности, Денисов писал стихи для песен, которые исполняли Андрей Миронов, Валерий Леонтьев, Лариса Долина и другие.
Наибольшую известность он получил благодаря ролям в популярных сериалах, таких как «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила», «Глухарь» и «Ищейка».