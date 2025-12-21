Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Денисов

Денисов родился 1 октября 1945 года. В 1970 году окончил актерское отделение Ленинградского института театра, музыки и кинематографии, после чего стал артистом Псковского театра драмы им. А. С. Пушкина. С 2005 года был актером Санкт-Петербургского государственного театра «Бенефис».